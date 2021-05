Tunisie – Coronavirus: Vers un confinement général pendant Aïd El Fitr 2021?

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus de Tunisie a proposé un confinement sanitaire général pendant les deux premiers jours de l’Aïd El-Fitr 2021, (prévu pour jeudi 13 mai selon les scientifiques) a déclaré, mercredi à la TAP, Amenallah Al-Masaadi, membre du comité.

Le comité a, également, proposé, l’interdiction des déplacements entre les villes à partir du 8 mai 2021 ainsi que les rassemblements et toutes sortes de fêtes, mettant l’accent sur la nécessité d’appliquer strictement les sanctions contre les contrevenants.

Selon Masaadi, la situation épidémiologique est grave en Tunisie entraînant une forte pression sur les lits de réanimation et d’oxygène, et l’incapacité dans de nombreux cas de soutenir les patients, d’où ces propositions dans le but de réduire autant que possible la propagation de la pandémie, a-t-il dit.

Le ministère de la Santé a fait savoir, mercredi, qu’à la date du 3 mai courant, le taux d’occupation des lits d’oxygène s’élève à 70% contre 90% pour les lits de réanimation.

Dans son dernier bilan sur la situation épidémique en Tunisie, le ministère a fait savoir que 512 patients atteint du coronavirus se trouvent en réanimation et 177 placés sous respirateurs artificiels. 101 décès à cause du coronavirus ont été recensés le 3 mai 2021 en Tunisie.

Tekiano avec TAP