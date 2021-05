AFD Digital Challenge “Innover pour le climat et la biodiversité”

La 5ème édition de l’AFD Digital Challenge édition est lancée. Le concours est dédié aux start-ups et aux innovations numériques qui favorisent la protection du climat et de la biodiversité en Afrique. Le thème de ce nouveau challenge de l’AFD est ‘innover pour le climat et la biodiversité’.

Par ce concours annuel, le groupe AFD renforce une fois encore son soutien aux start-ups et aux acteurs du numérique africain. Une révolution numérique, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs qui concilie innovation, performance économique, impact social et environnemental, transforme le continent africain.

Le concours, dont les résultats seront annoncés le 23 juin 2021, s’adresse aux start-up, associations, centres de recherche du continent africain, qui proposent des solutions innovantes pour réduire l’impact carbone des activités économiques, favoriser la gestion durable, participative et citoyenne des ressources naturelles et promouvoir une activité économique durable en adéquation avec les enjeux environnementaux.

Les 10 projets lauréats seront accompagnés par l’AFD au travers d’un ” pack accélération “, appui technique et financier d’une valeur de 20 000 euros. Ils bénéficieront d’un accompagnement financier, mais aussi d’un appui pour accélérer leur projet et participer au développement de solutions pour la protection du climat et de la biodiversité.

Les porteurs de projets ont jusqu’au 26 mai 2021 pour déposer leur candidature en ligne sur le site de l’AFD Digital Challenge.

Depuis 2016, l’AFD Digital Challenge récompense les start-up, associations et centres de recherche africains les plus innovants en matière de numérique et de résolution d’objectifs du développement durable sur ce continent. Après 5 ans d’existence, ce sont 35 startups africaines qui ont pu bénéficier d’un soutien financier et de coaching pour permettre leur passage à l’échelle.

Tekiano