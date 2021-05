Initiative à l’écoute du changement climatique en Tunisie: Hess El Mouhit

Le Goethe-Institut de Tunisie lance une initiative dédiée à l’écoute du changement climatique en Tunisie intitulée “Hess El Mouhit” (le son de l’océan). Ce nouveau programme de formation est dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien autour des questionnements écologiques.

Le projet ‘Hess el Mouhit’ vise à produire des contributions audio sur la question du changement climatique en Tunisie. La formation sera ouverte aux participants en provenance de toute la Tunisie et les invite à réfléchir et à s’engager personnellement sur les sujets environnementaux en tenant compte de ses divers aspects économiques, politiques, sociaux et culturels.

Le projet s’adresse aux artistes, journalistes, chercheurs, activistes ainsi qu’aux étudiants et aux participants engagés et promeut un discours accessible et interdisciplinaire sur le changement climatique.

La formation se déroulera cet été 2021 et proposera deux ateliers de trois jours. Dans un premier temps, les participants travailleront avec des experts du changement climatique en Tunisie sur le développement de leurs pièces audio.

Grâce à des séances d’écoute, des promenades sonores et des discussions collectives, le programme offrira une introduction à des concepts tels que l’écologie acoustique et les paysages sonores. De cette façon, HESS EL MOUHIT vise à sensibiliser sur le sujet de l’environnement en se focalisant sur l’aspect auditif comme outil d’implication.

La première session sera suivie d’un mois consacré à la recherche et l’enregistrement indépendant. Cette période est accompagnée par des expert.e.s qui se réuniront avec les participant.e.s sur une base hebdomadaire.

La deuxième partie du programme est dédiée à la production des pièces audio. Assistés par des professionnels, les participants amélioreront leurs compétences en montage et production du son. Toutes les contributions produites dans le cadre de ce programme seront publiées en ligne sous forme d’une série audio.

Le Goethe-Institut informe qu’un appel à candidature sera publié ici mi-mai 2021. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter l’adresse e-mail suivante : mailto:culture-tunis@goethe.de

S.B. avec communiqué