Dreams Chebeb, 2e édition: 15 projets artistiques voient le jour malgré la crise

Les jeunes lauréates et lauréats, soutenus et accompagnés par toute l’équipe de Dreams Chebeb, ont fait face à tous les problèmes liée au Covid-19 et la situation chaotique du secteur culturel, et franchis tous les obstacles avec enthousiasme et persévérance pour faire aboutir leur projet.

La deuxième édition du projet artistique Dreams Chebeb a permis la réalisation de 15 projets artistiques. Nous a beaucoup appris sur nous même, sur la création, sur les rapports humains dans la gestion de crise, et une fois de plus, nous avons l’affirmation que l’Art n’est pas que création, l’Art est résistance, l’Art est humanité, l’Art est une raison d’exister, souligne Leila Toubel, l’initiatrice de Dream Chabeb.

Les 15 projets de Dream Chebeb de 13 gouvernorats de la Tunisie qui ont entamé leurs productions en septembre 2020 et qui ont pu donner leur représentations devant le public entre mars et avril 2021, sont :

De Ben Arous : Ons Hammami – « Anti-Pathos » – Théâtre

De Jendouba : Haifa Touihri – « Nous pouvons être là » – Théâtre

De Kasserine : Salah Dhahri – « Aide-Man » – Théâtre

De Kébili : Rimeh Snoussi – « Echka » – Théâtre

De Nabeul : Emna Ben Jemaa – « Radical » – Théâtre

De Gafsa : Chawki Salem – « Raison de vivre » – Théâtre pour enfant

De Kairouan : Mohamed Ali Sfina – « La boite à souvenirs » – Théâtre pour enfant

Du Kef : Sarra Ferchichi Nasraoui – « Jonglage » – Théâtre pour enfant

De Bizerte : Amel Laaouini – « Refuge » – Danse contemporaine

De Sfax : Nour Hmani – « Stones » – Danse-Théâtre

De Sidi Bouzid : Achref Hammouda – « The green Pandemic » – Danse contemporaine

De Médenine : Zied Ben Dhaou – « Lyayta » – Musique

De Nabeul : Rayen Bedoui – « Hayet » – Vidéo d’animation

De Sidi Bouzid : Badr Abidi – « Paranoïa » – Édition

De Tunis : Zeineb Henchiri – « Traces Corps Éclatés » – Photographie

Grâce au soutien de la fondation Doen et du Ministère des affaires culturelles tunisien, Dreams Chebeb continue à rendre le rêve possible et à allumer des bougies d’espoir en ces temps incertains et obscurs.

