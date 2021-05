La migration entre l’Italie et la Tunisie racontée dans 12 films en libre accès du 15 au 22 mai 2021

Une rétrospective cinématographique en ligne qui raconte les échanges entre la Tunisie et l’Italie sous le titre “De la Casbah de Mazara del Vallo à la Petite Sicile de La Goulette ” se tiendra du 15 au 22 mai 2021 en ligne.

Le public pourra découvrir 12 films, de longs et courts métrages entre documentaires et films de fiction, réalisés par des cinéastes tunisiens et italiens qui, au cours des trente dernières années, ont raconté l’importance et l’intensité des migrations entre l’Italie et la Tunisie.

Ces films sont le fruit du travail de réalisateurs tunisiens et italiens tels que Mahmoud Ben Mahmoud, Giovanna Taviani, Stefano Savona, Olfa Chakroun, Marcello Bivona, Tarek Ben Abdallah, Gianfranco Pannone Ernesto Pagano et Enrico Montalbano qui, chacun et chacune avec sa propre sensibilité.

Ils reflètent un patrimoine de plus d’un siècle d’échanges Nord-Sud, Sud-Nord, depuis l’arrivée des premiers siciliens et livournais émigrés en Tunisie, ne cesse de s’enrichir jusqu’à nos jours.

Les films sont proposés par L’association « Ciné-Sud Patrimoine », en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie en Italie et sont diffusés en streaming gratuit sur le site www.cinemaaumusee.org , en libre accès 24h/24. A noter que les projections des films se font dans la version originale sous-titrée en italien et français.

Les réalisateurs filment différentes histoires de migrations en exhumant des archives oubliés et en faisant appel a des témoignages de première main, précise le cinéaste et producteur Mohamed Challouf, l’un des fondateurs de l’association « Ciné-Sud Patrimoine » et initiateur de l’événement.

Cet événement nous invite à regarder le phénomène de la migration entre nos deux pays dans toutes ses dimensions: historique, sociale et culturelle en nous permettant aussi de le connaître en profondeur et de comprendre son importance et son impact sur notre présent, souligne l’Ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui .

Programme de l’événement Cinéma et immigration en marge de la projection quotidienne des films en streaming gratuit du 15 au 22 mai 2021:

Samedi 15 mai à 21h00: L’inauguration de cette manifestation qui sera assurée par une performance musicale à partir de la ville de Naples du duo italo-tunisien Salvatore Morra (Oud ou luth arabe) et Marzouk Mejri (voix et percussions) en direct sur le site cinemaaumusee.org

Elle sera suivie par la projection du documentaire-portrait «Claudia Cardinale, la plus belle italienne de Tunis» de Mohamed Ben Mahmoud (1994).

Jeudi 20 mai à 16h00: Table ronde intitulée «Le rôle du cinéma dans la sauvegarde de la mémoire italo-tunisienne» à laquelle participeront tous les réalisateurs des films proposés dans cette rétrospective, toujours en direct cinemaaumusee.org

Samedi 22 mai à 21h00: Rencontre virtuelle intitulée « De la Petite Sicile de La Goulette à la Casbah de Mazara del Vallo », à laquelle participeront le professeur Abdelkarim Hannachi et le chercheur Jamel Louini, qui retraceront l’histoire de deux quartiers emblématiques de la présence italienne en Tunisie (la Petite Sicile à La Goulette) et celui tunisien en Italie (la Casbah de Mazara del Vallo).

Cette séance de clôture sera introduite et animée par le professeur Gabriele Montalbano, enseignant au département histoire, culture et civilisation de l’Université de Bologne.

I.D. avec Association Ciné-Sud Patrimoine