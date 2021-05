Philip Morris International nomme Jacek Olczak au poste de PDG

En acceptant cette nomination, M. Olczak s’est engagé à accélérer la transformation de PMI visant à créer « un Avenir Sans Fumée », telle qu’annoncée en 2016. L’entreprise se concentre sur le développement, la justification scientifique et la commercialisation responsable de produits sans fumée, qui sont moins nocifs que la cigarette, dans le but de remplacer ces dernières dès que possible.

Olczak a déclaré : “C’est avec humilité et enthousiasme que je dirigerai PMI alors que nous accélérons notre transformation vers une entreprise sans fumée. PMI est leader en matière d’innovation scientifique, et notre ambition est de réaliser la moitié de nos revenus sur les produits sans fumée d’ici 2025. L’évolution de notre portefeuille sera le moteur de notre avenir à long terme. Nous nous appuierons sur notre recherche et notre expertise scientifique, en utilisant nos compétences et notre créativité collectives pour innover au-delà de notre portefeuille existant et explorer de nouveaux domaines de développement.”

M. Olczak, 56 ans, a commencé sa carrière chez PMI en 1993. Il avait débuté dans des fonctions de finances et de gestion à travers l’Europe, notamment en tant que Directeur Général en Pologne, en Allemagne et en tant que président de l’« Union européenne », avant d’être nommé Directeur mondial en charge des finances en 2012. Il a occupé ce poste jusqu’en 2018 où il a été nommé Directeur des opérations de PMI. Il est titulaire d’un master en économie de l’université de Lodz, en Pologne.

M. Olczak a été un moteur essentiel de la transformation sans fumée de PMI, qui est entrée dans sa phase de commercialisation avec le lancement d’IQOS à Nagoya, au Japon, en 2014.

Sous sa supervision comme COO, PMI a augmenté la part de ses revenus nets provenant des produits sans fumée à 28% au premier trimestre de 2021, ainsi que leur couverture géographique passant de zéro à 66 marchés dans des villes clés ou à l’échelle nationale au 31 mars 2021.

M. Olczak a également dirigé la transformation commerciale de PMI, en la faisant passer d’une entreprise principalement orientée vers les entreprises à une entreprise de plus en plus orientée vers les consommateurs.

M. Calantzopoulos a déclaré : « Jacek est idéalement placé pour concrétiser la vision sans fumée de PMI dans son nouveau rôle de PDG. Sa passion pour l’entreprise et nos employés appuie sa volonté d’obtenir des résultats, tout comme sa connaissance approfondie de nos produits, systèmes, valeurs et investisseurs. Je pense qu’il est le leader idéal pour assurer la croissance continue de notre entreprise et créer de la valeur pour les actionnaires. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui dans mes nouvelles fonctions de président exécutif du conseil d’administration.”

Marc Rbeiz, Général Manager de l’affilié PMI en Tunisie, a déclaré : “Jacek a été le moteur de la transformation sans fumée de PMI au niveau international, et ses compétences et son expertise laissent présager un nouveau chapitre passionnant pour PMI “.

Philip Morris International : Pour un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) est à la tête d’une transformation de l’industrie du tabac visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée dans l’intérêt des adultes qui souhaitent continuer à fumer autrement, la société, l’entreprise et ses actionnaires.

PMI est un groupe international de premier plan dans le domaine du tabac, engagé dans la fabrication et la vente de cigarettes ainsi que de produits sans fumée, de dispositifs électroniques et d’accessoires associés, et d’autres produits contenant de la nicotine et ce sur des marchés en dehors des États-Unis. En outre, PMI expédie des versions de son dispositif IQOS Platform 1 et de ses consommables à Altria Group, Inc. pour une vente sous licence aux États-Unis, où ces produits ont reçu des autorisations de commercialisation de la part de la Food and Drug Administration (FDA), dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de commercialisation des produits du tabac (PMTA). La FDA a également autorisé la commercialisation d’une version d’IQOS et de ses consommables en tant que produit du tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu’une ordonnance de modification de l’exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.

PMI construit un avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien qu’ils ne soient pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le développement de produits, des installations de pointe et des preuves scientifiques, PMI vise à s’assurer que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires assez rigoureuses.

Le portfolio de produits sans fumée de PMI comprend des produits qui ne brûlent pas et des produits à vapeur contenant de la nicotine. À la date du 31 mars 2021, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 66 marchés dans des villes clés et/ou à l’échelle nationale, et PMI estime qu’environ 14 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com