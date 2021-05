Tfanen organise des tables rondes digitales sur la contribution de la culture au développement durable

Tfanen – Tunisie Créative organise trois tables rondes digitales autour de la contribution de la culture au développement durable les 18, 19 et 20 Mai 2021 dans le cadre du mois de l’Europe.

La 1ère table ronde “Tendances des pratiques culturelles en Tunisie ” aura lieu mardi 18 Mai 2021. Elle expose les résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles en Tunisie menée par Tfanen – Tunisie Créative et explore le potentiel de la consommation et de la diffusion de la culture dans un perspective de développement durable, en comparaison avec d’autres politiques culturelles en Europe et dans le monde.

La 2ème table ronde “Enjeux et perspectives du secteur des festivals” est prévue pour mercredi 19 Mai 2021. Elle est consacrée à la présentation des résultats du diagnostic du secteur des festivals mené pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles, dans le cadre de l’Initiative Services Publics de Tfanen.

La présentation sera suivie par un échange avec les praticiens du secteur sur les perspectives d’amélioration du secteur festivalier et d’identification des leviers de leur mise en œuvre.

La 3ème table ronde “Nouveaux paradigmes du digital et adaptations de Tfanen” est prévue pour jeudi 20 Mai 2021. Elle a pour objectif de présenter les projets de transformation digitale menés par Tfanen-Tunisie créative dans le cadre de l’Initiative Services Publics.

Elle permettra également de partager les expériences d’adaptation technologique de Tfanen à la crise de la COVID-19 et d’échanger autour des liens entre culture digitale et développement durable.

Les tables rondes seront suivies d’un Dialogue International intitulé « Le Rôle de la Culture dans le Développement Durable, les acquis de Tfanen – Tunisie Créative » organisé en ligne le 26 mai 2021 de 15.00 à 17.00 (Heure de Tunis).

Pour participer, inscrivez-vous sur : https://bit.ly/3eWP3f8 .Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et arabe.

Pour plus d’informations: www.tfanen.org

