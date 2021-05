Do, une offre pour une clientèle de plus en plus proche des nouvelles technologies (Interview)

Récemment lancée sur la marché tunisien, l’offre de l’opérateur de télécommunications privé Ooredoo Tunisie ‘DO’ se présente comme une offre 100% digitale, au service des internautes hyperconnectés et des gamers.

Les gratuités et privilèges accordés par l’offre ‘DO’ de Ooredoo Tunisie visent à permettre aux jeunes branches, mais aussi tous les abonnés de Ooredoo qui peuvent migrer facilement vers cette nouvelle offre, d’accéder aisément à leurs applications, jeux et sites favoris.

Haythem Ben Naceur, directeur Principal de la Transformation Digitale chez Ooredoo, accorde une interview à Tekiano pour expliquer tous les avantages de la nouvelle offre ‘DO’:

1- Quelles sont les particularités de la nouvelle puce DO qui la différencie des autres puces de Ooredoo ?

DO est plus d’une puce, c’est une offre 100% digitale qu’on a conçu pour satisfaire les exigences d’une nouvelle clientèle de plus en plus proche des nouvelles technologies. Une offre 100% digitale stipule avant tout un parcours client totalement digitalisé puisque Do est accessible uniquement sur les canaux digitaux.

Dans le même sens, le client peut découvrir, activer et profiter de tous les avantages et services en un simple clic au niveau de l’appli My Ooredoo. L’assistance client se fera également exclusivement sur le canal digital, le client n’aura qu’à soumettre sa demande sur l’un de ces canaux : WhatsApp, Messenger, live chat sur l’appli et site web ainsi que l’espace FAQ dédié à cette fin et aura une réponse rapide.

Outre le parcours client, l’offre DO est marquée par sa flexibilité puisque le client est le seul commandant à bord et il peut choisir par un simple curseur les performances adéquates à ses besoins en termes d’appels et date et même en termes de contenus.

2- Quelle est la cible de l’offre DO ?

On s’adresse essentiellement à une clientèle connectée c’est-à-dire la population high tech en croissance exponentielle en Tunisie comme dans la région. Cette communauté, jeune dans la majorité des cas, n’a pas d’âge à partir des observations qu’on obtient chaque jour de nos services clients sur les canaux digitaux. On remarque chaque jour une migration exponentielle des abonnés, toutes tranches d’âge confondues, vers la digitalisation ce qui augmente la cible de l’offre DO.

Vu les composants de l’offre, on cible clairement la communauté des gamers qu’on a préparé une panoplie attractive de contenus dédiés à des prix étudiés et on vise également la communauté VODs, celle qui cherche plus de plateformes de vidéos sur les supports numériques.

En général, l’offre est assez riche pour cibler une clientèle variée mais en perpétuelle évolution.

3- Quelle est la stratégie que Ooredoo compte suivre pour convertir ou attirer des abonnés ?

On a conçu une plateforme fluide et facile à manipuler pour faciliter la migration. L’abonné peut trouver ses comptes dans la nouvelle offre et peut sentir la différence en quelques clics sur l’application My Ooredoo.

C’est une offre à la fois exhaustive et économique et surtout flexible selon les besoins de l’abonné. Une offre plein de vie et très riche en contenu.

Ooredoo a conçu Do pour devenir une offre active qui continuera à surprendre ses clients avec toute une feuille de route continue de nouveaux services, forfaits et produits exclusifs. Do est une aventure qui va être pérenne et surprenante.

4- Pourquoi lancer l’offre maintenant durant la 2ème moitié du ramadan ?

On a voulu présenter aux abonnés un nouveau produit à l’occasion du mois saint mais ce produit n’est pas ramadanesque par obligation. Le démarrage en ramadan tire profit de l’importance de communiquer durant ce mois pour attirer l’attention des tunisiens.

5- C’est possible de migrer vers DO sans changer de puce ?

L’abonné peut soit changer d’offre gratuitement sur l’appli My Ooredoo, soit acheter une Sim Do en ligne sur eshop Ooredoo http://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/et se faire livrer gratuitement.

6 – C’est possible de bénéficier de quelques offres de la puce Do, notamment les avantages avec les partenaires de Ooredoo, sans changer la puce ?

Il suffit de migrer vers la nouvelle offre Do pour profiter des avantages octroyés par nos partenaires, une rebique complétement nouvelle qui regroupe des partenaires exclusifs avec des avantages qui sont destinés aux détenteurs de la nouvelle offre DO.

7 – Les avantages de l’offre Do sont-ils valables à l’étranger en mode Roaming ?

Ooredoo assure la continuité de ses services à ses abonnés même quand ils sont en roaming.

De Plus, nous proposons d’autres services qui permettent à nos abonnés de rester connectés quand ils partent à l’étranger, des forfait passeport en roaming permettent à nos abonnées de rester connectés en roaming.

Une dernière précision: C’est une puce déclinable en offre pré-payée et/ou post-payée ?

Aujourd’hui, ooredoo lance Do en tant qu’offre prépayé.

S.B.

