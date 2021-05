Festival du livre audio et du podcast en ligne par l’IFT

Le Festival du livre audio et du podcast est organisé en ligne par l’Institut français de Tunisie du 17 au 23 Mai 2021 en partenariat avec l’association La Plume de Paon et l’Alliance française de Bizerte. La première édition de ce festival met en valeur le format pratique et moderne de la lecture mobile. Lire partout et à n’importe quel moment!



Des extraits de livres audio lus par Mourad Ben Cheikh, Jalila Hafsia, Zeineb Hammi, Sami Mokaddem, Amel Smaoui et bien d’autres personnalités venues prêter leurs voix à l’IFT seront proposés pour les auditeurs à partir du lundi 17 mai.

Les internautes sont invités à voter pour le prix du public du livre audio francophone en consultant la sélection de livres audio de La Plume de Paon et choisir le lauréat, dans chacune des deux catégories : adulte et jeunesse à partir de Culturethèque, la bibliothèque numérique du réseau des médiathèques de l’Institut français de Tunisie et des Alliances françaises.

Pour écouter les livres et si vous n’êtes pas abonné à l’une des médiathèques de l’Institut français de Tunisie, vous pouvez accéder à Culturethèque pour une période d’essai gratuite de 3 semaines via ce lien : https://www.culturetheque.com/TN/register.aspx

L’IFT rappelle que toutes les occasions sont bonnes pour lire : en faisant du sport, dans les transports, en marchant…Pour prolonger ce moment de plaisir au-delà de l’espace et du temps, elle invite les internautes à découvrir et écouter en médiathèque et sur Culturethèque des romans francophones, du thriller, des mangas, des guides de voyages, des albums pour enfants…

Une programmation en présentiel à la médiathèque de Tunis est également prévue à l’Institut français de Tunis. Pour plus d’informations, consulter le site de l’IFT.

Tekiano avec l’IFT