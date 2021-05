Le ciel est peu nuageux lundi 17 Mai 2021 sur la plupart des régions tunisiennes et le temps est marqué par une légère baisse des températures.

Les maximales seront comprises entre 26 et 32 °C, se situeront à 23° sur les hauteurs et atteindront 38 °C à El Borma et Borj El khadhra.

La vitesse du vent diminuera à 40 km/h. Mer très agitée à agitée.