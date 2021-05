Gaza Under Attack : Les rues du monde s’embrasent, des célébrités s’indignent (réactions)

Le conflit israélo-palestinien resurgit à nouveau avec une violence sans précédent. Des pertes humaines et matériels inestimables du coté de la Palestine sont constatés chaque jour. Depuis une semaine, l’agression sioniste contre le peuple palestinien et les attaques délibérées qui connaissent une ascension remarquable, sont suivis de près par des milliers de spectateurs dans les médias et les réseaux sociaux.

Les attaques israéliennes contre les Palestiniens ont éclaté depuis la fin de la semaine dernière dans une tentative de longue date des colons juifs de s’emparer des maisons des palestiniens dans la région de Sheikh Jarrah à Al-Qods occupée sous prétexte que des familles juives vivaient dans ces demeures et les ont quittées pendant la guerre de 1948.

Sur le net, c’est une guerre des hashtags qui s’installe. Les internautes imposent sur plusieurs réseaux sociaux à l’instar de Facebook, Twitter, Instagram…, les hastags pro cause palestinienne comme #gazaunderattack, le plus populaire mais aussi ; #savesheikhjarrah, #palestineunderattak, #SaveGazaPalestine, #freepalestine, #PalestinianLivesMatter , #انقدوا_حي_الشيخ_جراح et pleins d’autres. Des vidéos qui décrivent le désespoir et la souffrance des enfants palestiniens sont aussi relatés en masse comme celle qui suit:

Les célébrités à travers le monde s’indigent en réaction à ces crimes perpétrés à l’encontre des civiles et enfants innocents. Parmi les plus engagées, la top model américaine d’origine Palestinienne Bella Hadid. Suivie par plus de 42 millions de followers sur son compte Instagram, l’une des top models les plus connues au monde publie ses participations aux manifestations, mais aussi des vidéos affichant l’horreur des massacres à Gaza et évoque ses origines.

De son coté la star hollywoodienne Mark Ruffalo, connu pour son rôle de Hulk dans les Avengers, s’engage depuis le début du nouveau conflit sur Twitter et appelle le président américain Joe Biden à intervenir pour cesser le feu immédiatement.

Please @JoeBiden please join the world community and bipartisan leaders here in calling for a #CeasefireNOW in the ongoing, deadly and meaningless conflict happening in Israel and Palestine. The world needs your leadership. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 17, 2021

Une autre super star de la musique, Roger Waters, le leader du rock band Pink Floyd se mobilise plus que jamais. Connu pour soutenir les causes justes, le chanteur britannique populaire qualifie de génocide ce que Israël fait subir aux palestiniens.

A note from Roger. It's official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021

L’actrice américaine Susan Sarandon soutient à fond le peulpe de Palestine et dénonce elle aussi la cruauté de l’oppresseur israélien en tweetant les représailles et les vidéos des bombardements. Ce ne sont pas des affrontements, c’est une force militaire hautement armée qui tue des civils pour voler leurs maisons. C’est ça l’occupation et le colonialisme, dit-elle.

Les rues s’embrasent partout dans le monde et les manifestations pro-palestine ne cessent de s’organiser pour afficher le soutien et appeler à cesser le massacre.

A Londres:

En Irak :

The Iraqi people rose up in huge numbers in Baghdad today for #Palestine. pic.twitter.com/qwRFYmTiiz — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 15, 2021

A Paris, malgré l’interdiction des manifestations dans la capitale française samedi dernier:

Incredible! Massive march in Paris in support of #Palestine despite Macron’s recent ban of pro-Palestinian demonstrations. pic.twitter.com/hnGUrdnYDg — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 15, 2021

A Amsterdam :

Dans presque toutes les grandes villes en Tunisie, comme ici à Monastir et à Tataouine :

Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CSDHLF) a qualifié de “crimes de guerre” les graves violations perpétrées, depuis une semaine, par les forces d’occupation israélienne à l’encontre du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie.

Depuis le début du conflit, plus de 210 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont au moins 61 enfants, et plus de 1 400 ont été blessées. Côté israélien, 10 personnes ont été tuées (dont 1 enfant) et 294 blessées après des tirs de roquettes.

