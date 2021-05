Journée internationale des musées 2021: Accès gratuit aux Musées et sites historiques

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale des musées 2021, l’accès aux musées et sites historiques de Tunisie est gratuit en ce mardi 18 mai. Cette journée symbolique marque également la clôture du Mois national du patrimoine, étalé du 18 avril au 18 mai 2021.

Des visites virtuelles à des sites et des musées tunisiens et la diffusion de documentaires autour de la question du patrimoine ont été organisés dans le cadre de cette 30e édition du mois du patrimoine 2021.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle informe que deux nouveaux sites sont accessibles au public à partir d’aujourd’hui, le musée des us et coutumes à Kesra et le jardin archéologique sis quartier Didon à Carthage.



L’ouverture et la réouverture d’autres musées en Tunisie seront annoncés bientôt, informe l’agence nationale.

أشغال حثيثة تقوم بها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث، لإعادة فتح المتحف المسيحي المبكر بقرطاج، ومتاحف أخرى… انتظرونا#وزارة_الشؤون_الثقافية #وكالة_احياء_التراث_والتنمية_الثقافية#المعهد_الوطني_للتراث https://t.co/3JBxTQWSdq — AMVPPC (@AMVPPC) May 14, 2021

L’AMVPPC rappelle que, ils bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour, les jours suivants :

– Le premier dimanche de chaque mois,

– Le18 avril (Journée internationale des monuments et des sites).

– Le 18 mai (Journée internationale des musées).

– Les jours fériés.

Cette ouverture des musées coïncide avec le déconfinement général qui s’applique, entre autres, au secteur culturel dès le 17 mai 2021. Pour la célébration de la Journée Internationale des Musées, le Conseil international des musées (ICOM) a choisi cette année le thème “L’avenir des musées : se rétablir et se réinventer”.

A travers ce thème, le Conseil international des musées invite les musées, leurs professionnels et leurs communautés à développer, imaginer et partager de nouvelles pratiques de (co)création de valeurs, de nouveaux modèles commerciaux pour les institutions culturelles et des solutions innovantes pour les défis sociaux, économiques et environnementaux du présent.

L’ICOM rappelle les conséquences de la pandémie depuis son apparition en 2020. La crise de la Covid-19 ” a frappé le monde entier de manière abrupte, affectant tous les aspects de notre vie.. “. ” Les musées n’échappent pas à ces changements, et le secteur culturel est parmi les plus touchés, avec de graves répercussions économiques, sociales et psychologiques à court et à long terme “.

S.B.

Lire aussi :

Tunisie : Mois du patrimoine 2021 : Des visites virtuelles et conférences du 18 avril au 18 mai