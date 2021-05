Match Monaco – PSG : où regarder le match de la finale de la Coupe de France du 19 mai?

La finale de la coupe de France 2021 opposant Monaco au Paris Saint Germain se déroule mercredi 19 mai 2021. Le match Monaco vs PSG est joué à partir de 20H15 (Heure française) sur la pelouse du stade de France.

C’est une belle affiche qui est proposée avec deux équipes françaises au top de leurs formes avec un léger avantage du côté des Monégasques. En effet le PSG a concédé deux défaites en Ligue 1 cette saison face à AS Monaco (3-2 et 0-2). Monaco réussirait-il un joli coup en remportant la Coupe de France face aux parisiens ?

Le match final de la coupe de France Monaco vs PSG sera diffusé en direct live sur la chaine France 2 et Eurosport 2 à 21h15. Vous pouvez regarder le match Monaco vs PSG en streaming via le site France.tv .

