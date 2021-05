Ons Jabeur signe un contrat d’objectif avec le ministère de la Jeunesse et des Sports

La joueuse de tennis Ons Jabeur a signé, mardi, un contrat d’objectif avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Physique et la Fédération Tunisienne de Tennis.

Le contrat consiste à assurer les meilleures conditions de préparation technique et logistique à la championne tunisienne en vue des prochaines échéances et de renforcer son staff technique, compte tenu du nombre des tournois disputés annuellement, précise le ministère.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Physique par intérim, Sihem Ayadi, du Directeur général du sport, Makram Chouchène, et de la présidente de la fédération tunisienne de tennis, Salma Mouelhi.