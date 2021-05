Zeyneb Farhat n’est plus : la scène culturelle tunisienne perd une grande militante

Zeyneb Farhat est décédée dans la nuit du mardi 18 mai 2021. La scène culturelle et artistique tunisienne a perdu l’une des figures emblématiques du militantisme culturel.

Co-fondatrice et co-directrice de l’espace culturel El Teatro, avec son époux l’homme de théâtre Taoufik Jebali, Zeyneb Farhat, sœur des artistes Oussama Farhat et Raja Farhat,est décédée après un long combat contre la maladie.

Zeyneb Farhat est considérée dans le milieu culturel, artistique ainsi que dans la société civile comme une grande battante, militante et activiste incontournable.

Né en 1957, elle est diplômée de l’IPSI, Institut de Presse et des Sciences de l’Information en 1980 est fut journaliste pour Visnews Nbc de 1985 à 1993.

En 1987, elle a fondé avec avec son compagnon de route, le comédien et dramaturge Taoufik Jebali, un espace culturel à Tunis, El Teatro, qui s’est voulu un lieu de spectacles de théâtre mais aussi lieu de réunions, de débats d’idées, galerie d’art, atelier de formation artistique.

L’endroit se veut ” un espace libre et laïc, ouvert à toutes les expressions artistiques et associatives ” a telle indiqué à cette époque, “dans l’euphorie du changement qui a suivi la disparition de Bourguiba et 31 ans de pouvoir absolu “.

L’ouverture du lieu, le 5 octobre 1987, s’est fait avec comme premier spectacle “Mémoires d’un dinosaure”, une adaptation des Dialogues d’exilés de Bertolt Brecht, qui est censuré puis autorisé.

En 1989, Zeyneb Farhat a commencé aussi à militer au sein de l’Association tunisienne des femmes démocrates.

Lors de la révolution tunisienne et des manifestations de 2011, elle refait d’El Teatro un lieu de rencontres et d’échanges pour les artistes qui s’associent au mouvement. En 2019, elle est devenue présidente du Syndicat libre des espaces scéniques indépendants tunisiens pour deux ans.

Elle préside depuis 2014 l’association “Zanoobya” pour l’art et la création, qui ouvre également pour éditer des ouvrages et animer des ateliers d’écriture, et est membre fondateur de l’association Be Tounsi. RIP Zeyneb Farhat.

