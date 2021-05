La Cinémathèque tunisienne projette trois grands films d’Alfred Hitchcock du 21 au 23 mai

La Cinémathèque tunisienne propose aux cinéphiles d’assister à la projection de trois grands classiques du maître du suspense, le réalisateur britannique Alfred Hitchcock du 21 au 23 mai 2021 à la cité de la culture Chedli Klibi.

Considéré comme l’un des réalisateurs les plus influents du septième art, son premier film américain, Rebecca, remporte l’Oscar du meilleur film en 1941. Hitchcock a réalisé plus de 50 films, dont les incontournables Fenêtre sur cour, Les 39 marches et Psychose.

Il est connu à travers ses apparitions dans ses propres films, ainsi que ses interviews, ses bandes annonces et son émission de télévision Alfred Hitchcock Presents (1955-65).

Programme des films projetés dans le cadre du gros plan sur Alfred Hitchcock:

Vendredi 21 mai 2021 : 17h00 : “L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP”, 1956, Etats-Unis,120′, vostfr

Samedi 22 mai 2021 : 17h00 : “LES OISEAUX” ,1963, Etats-Unis, 119′, vostfr

Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 : “LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT”, 1954, Etats-Unis, 115′, vostfr

Tekiano