OPPO lance ColorOS basé sur Android 12 sur son smartphone Find X3 Pro

OPPO vient de lancer Android 12 Beta 1 sur son smartphone phare – Find X3 Pro. Elle est ainsi un des premiers fabricants de smartphones à introduire ce programme de prévisualisation pour les développeurs Android 12 lors de la conférence des développeurs I / O de Google , qui a eu lieu virtuellement, le 18 mai, et a été transmis en direct sur Internet.

Cette année, Android 12 se concentre sur l’interface utilisateur du système ainsi que sur la sécurité et la confidentialité, qui seront également les principes fondamentaux de ColorOS. Pour aider les consommateurs à mieux s’exprimer, OPPO s’efforce de faire de ColorOS un système plus intuitif, permettant une meilleure personnalisation aux utilisateurs, en particulier en termes d’interface utilisateur (UI) et de l’expérience utilisateur (UX). OPPO s’efforce également à donner aux utilisateurs plus de contrôle et de transparence en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité des données.

OPPO estime que la prospérité de l’écosystème Android mènera au succès, à long terme, de l’entreprise et de l’industrie. L’année dernière, OPPO a été l’une des premières marques à lancer Android 11, malgré les difficultés de la crise sanitaire et les restrictions de la pandémie.

Une variété de fonctions personnalisées (capture d’écran à 3 doigts, FlexDrop, etc.) ont été ajoutées au système pour fournir des expériences plus rapides et plus conviviales aux développeurs et aux utilisateurs.

« Nous sommes heureux d’avoir Google comme partenaire à long terme car nous avons eu, en travaillant ensemble au fil des années, des collaborations fructueuses permettant de garantir que le système d’exploitation ColorOS demeure à jour avec la dernière version d’Android », a déclaré Andy Wu, vice-président et président de l’unité opérationnelle d’ingénierie logicielle chez OPPO. « Actuellement, nous avons près de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels de ColorOS dans le monde. Avec Android 12, nous continuerons sur cette lancée pour offrir aux développeurs et aux utilisateurs l’expérience la plus dynamique.”

Une expérience raffinée et de meilleures performances

Suite à l’annonce du programme de prévisualisation pour les développeurs Android 12, OPPO dévoile Android 12 Beta 1 sur OPPO Find X3 Pro, permettant aux développeurs du monde entier d’explorer les dernières mises à jour logicielles. Android 12 continue de mettre la confidentialité et la sécurité au cœur, tout en offrant une expérience plus personnalisée et des performances améliorées.

Android 12 est conçu pour donner aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle en leur permettant de donner uniquement leur emplacement approximatif aux applications, de bloquer l’utilisation de l’appareil photo et du micro-téléphone dans les paramètres rapides et de mettre inactives les applications qui n’ont pas été utilisées depuis plus de 90 jours.

Les mises à jour clés du côté de l’expérience utilisateur incluent une plus grande compatibilité avec les formats multimédias et la prise en charge d’une plus grande insertion de contenu. Le système a également été amélioré dans les détails de l’interface utilisateur, avec de nouvelles barres fonctionnelles et des modes de fonctionnement mis à jour. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les férus des jeux vidéo (gamers). Dans Android 12, les applications peuvent fournir un retour haptique couplé audio via les vibrations du téléphone.

Approfondir les collaborations avec Android pour plus de personnalisation

Dans le cadre de sa stratégie commerciale mondiale à long terme, OPPO approfondit continuellement ses collaborations avec Android pour offrir des expériences plus innovantes et personnalisées à ses utilisateurs et développeurs.

Dans la perspective d’une ère 5G plus intelligente, OPPO et Android travaillent ensemble pour étendre les expériences et services mobiles à davantage d’utilisateurs. Pour permettre une meilleure connectivité intelligente, OPPO continuera à travailler avec les développeurs et partenaires du monde entier pour explorer un écosystème ouvert et intégré et créer un monde plus intelligent et connecté.

Les développeurs sont encouragés à télécharger le dernier système via la plate-forme ouverte OPPO à partir du 18 mai. Il est à noter qu’il s’agit de la première version préliminaire permettant aux développeurs de faire des tests de compatibilité et de développer, ce qui inclura des bogues pouvant affecter l’utilisation quotidienne. OPPO ne recommande pas aux non-développeurs d’essayer cette mise à jour. La version grand public sera accessible prochainement.