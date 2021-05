Tunisie – Coronavirus: La situation sanitaire demeure grave et crainte d’une éventuelle 4e vague

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a déclaré, jeudi, que la situation sanitaire liée au coronavirus en Tunisie demeure grave avec la crainte d’une éventuelle quatrième vague.

Dans son intervention lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à un dialogue avec des membres du gouvernement, Mehdi a fait savoir que le taux de positivité des tests de dépistage de la maladie reste élevé, atteignant 34% dans les hôpitaux publics et une moyenne générale de 20%.



Il a expliqué que le bilan des décès dus au Coronavirus a franchi hier le seuil des 12 mille morts, mettant en garde contre le non respect des gestes barrières qui a pour conséquence la propagation du virus et l’aggravation de la situation sanitaire.

Le ministre a souligné que la guerre contre la pandémie se poursuit et que la situation est toujours grave, notamment avec l’augmentation du nombre de morts au cours de la première quinzaine de mai qui a enregistré plus d’un millier de victimes, dépassant le bilan enregistré en février et mars derniers.

Après avoir souligné que les hôpitaux publics restent sous pression, le ministre a salué les équipes médicales et tous les travailleurs du secteur de la santé les qualifiant de “vaillants soldats de l’armée blanche” qui continuent de mener leur combat sans relache contre la pandémie.

TAP