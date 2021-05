concours littéraire “Roman de l’été”: Appel à participation

La Maison du Roman lance un appel à participation à la troisième édition du concours littéraire “Roman de l’été” qui sera diffusé en ligne le 25 juin 2021. Les lecteurs sont appelés à envoyer leurs candidatures avant le 18 juin, à l’adresse électronique suivante : novelshouse@gmail.com.

A l’approche de l’été, la Maison du Roman renoue avec ce concours dont l’objectif est d’encourager la lecture romanesque et de faire connaître les romanciers locaux et étrangers auprès du lectorat. A travers cette l’expérience, elle emprunte une tradition adoptée par plusieurs institutions médiatiques et culturelles à travers le monde.

Pour cette saison, une liste de nouveaux romans sera proposée dont les titres seront dévoilés le jour de l’audition, au siège de la Maison du Roman à la Cité de la Culture à Tunis.

La Maison dévoilera une liste de 9 romans qui sont l’oeuvre de 3 auteurs tunisiens, 3 auteurs arabes et 3 auteurs de renommée internationale. Un prix sera décerné pour les meilleures propositions dans chacune de ces trois catégories.

Chaque candidature devra comporter le nom complet du participant, son âge et sa profession. Il est également impératif de préciser le titre du roman proposé, le nom de l’auteur et la couverture de la copie envisagée pour la présentation.

Le formulaire doit être accompagné d’une critique du roman dans un texte qui ne dépasse pas les 500 mots.

Les candidats retenus seront invités à se présenter au siège de la Maison du roman à la Cité de la culture. Chacun candidat aura 7 minutes maximum pour présenter sa critique du roman choisi et convaincre le public et les membres du jury. Il devra justifier son choix, l’intérêt du roman et sa singularité pour qu’il puisse figurer dans la liste des romans d’été.

Les meilleures propositions de titres à lire seront retenues par un jury spécial de la Maison du roman. Pour la présentation du roman sélectionné, le candidat potentiel aura le choix entre la lecture de son texte ou l’interprétation scénique ou encore une combinaison entre les deux.

La manifestation ‘Romans de l’été” entamée en 2018, s’inscrit dans le cadre du programme national d’encouragement à la lecture initié par le ministère des Affaires Culturelles.