Running Tunisia Cup 2021: 1ère édition dimanche 30 mai à Sfax

Sports Med Event’s, organisateur du Sfax Marathon, The Carthage Marathon et de Tunisia Women Run, lance la 1ère Coupe des Clubs de Run de toute la Tunisie avec comme slogan « Retour à la vie », retour à l’espoir d’un monde meilleur.



La Running Tunisia Cup 2021 réunira l’ensemble des Run Club de la Tunisie, de Bizerte à Gabes, de Sfax à Tozeur. Ils viendront de toute la Tunisie pour tenter de rempoter la 1er Tunisia Cup du Running.

Les coureurs et les équipes auront le choix entre 2 circuits le 21 km et le 10 km, les

équipes seront composées de 5 hommes et de 5 femmes – Qui remportera la coupe ! Rvd

dimanche 30 mai à Sfax Sidi Mansour. Top départ 9:00.

En hommage à la cause Palestinienne, l’hymne national de Palestine sera présenté avant

l’hymne national Tunisien suivi d’un départ aux couleurs de la Palestine et de la Tunisie.

