Tunisie – coronavirus: Démarrage de l’utilisation du vaccin britannique “AstraZeneca”

La Tunisie commence, à partir d’aujourd’hui, vendredi 21 mai 2021, l’utilisation du vaccin britannique anti-covid, “AstraZeneca”, annonce la cheffe de la direction de la pharmacie et des médicaments et membre de la Campagne nationale de vaccination, Mariem Kharrouf.

C’est l’un des vaccins anti coronavirus les plus utilisé dans plus de 148 pays. Dans une déclaration à la TAP, Kharrouf a indiqué que certains pays ont temporairement suspendu l’utilisation de ce vaccin en raison de l’apparition de quelques effets secondaires (coagulation sanguine) chez un nombre très réduit de personnes, faisant savoir qu’il a été par la suite, administré, à des personnes de plus de 55 ou 45 ans, selon les pays.

Elle a ajouté que le Comité Scientifique de Lutte contre le Coronavirus a décidé d’utiliser le vaccin “AstraZeneca” pour les personnes âgées de 60 ans et plus puisque le problème de coagulation de sang n’existe presque pas, deux cas sur un million de personnes, contre 3 cas sur un million de personnes pour le reste des groupes d’âge, a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué que les avantages du vaccin “AstraZeneca” l’emportent sur ses risques, soulignant qu’il s’agit d’un vaccin efficace contre ce virus et peut entraîner certains effets secondaires comme n’importe quel autre vaccin ou médicament.

Le 7 mai, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé que le comité scientifique chargé du suivi de la vaccination contre le Coronavirus avait approuvé l’utilisation du vaccin britannique AstraZeneca. Le rapport de l’Agence européenne des médicaments avait précédemment révélé que l’efficacité du vaccin va au-delà de ses méfaits.