Le ciel est partiellement voilé vendredi 21 mai 2021 sur le nord et le centre et peu nuageux sur le sud de la Tunisie.

Les températures sont stables et les maximales seront comprises entre 21 et 26 °C dans les régions côtières Est et entre 27 et 32 °C dans le reste des régions.

La vitesse du vent régressera à 40 km/h. Mer agitée.