JMC 2021: Ouverture de l’appel à candidatures

L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques et le comité directeur des Journées Musicales de Carthage, annonce l’ouverture des candidatures pour les projets musicaux désirant participer à la 7ème session des #JMC2021, qui se tiendra du 29 septembre au 03 octobre 2021.

Les JMC sont ouvertes à des formes musicales créatives et innovantes issues de la scène émergente de l’Afrique et du monde Arabe.

Un comité artistique sélectionnera 36 projets qui auront l’occasion de se produire lors des showcases qui se dérouleront devant des professionnels de l’industrie musicale venant du monde entier.

La date limite de soumission des dossiers est le 21 juin 2021.

Les candidatures sont disponibles sur ce lien : https://cutt.ly/eb4dilq

Sami Ben Said – Directeur artistique des JMC