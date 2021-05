Journée internationale de la diversité biologique : Des oliviers plantés dans plusieurs école de Tunisie

Des élèves tunisiens plantent des oliviers dans des établissements scolaires de Tunisie ou dans leur environnement, à Zaghaouan, Nabeul et Bizerte, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, 22 mai 2021.

La journée internationale de la biodiversité est initiée par les Nations Unies en 2000 et a lieu chaque année le 22 mai. Elle célèbre l’adoption de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.

Ses trois objectifs principaux sont la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a adopté une initiative sous le slogan “La vague verte” qui vise à augmenter la sensibilisation des jeunes et des élèves, aux problèmes environnementaux et à la préservation de la biodiversité.

“Les élèves créeront, par cette action, une “vague verte” symbolique partant de l’extrême Est de la planète vers l’Ouest pour parcourir le monde entier, a indiqué samedi, le ministère des Affaires locales et de l’environnement.

Par ailleurs, le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement lance, à l’occasion des festivités nationales de la journée internationale sur la biodiversité (22 mai 2021) et la journée mondiale de l’environnement (05 juin 2021), un appel à participer au jeu-concours au profit des Organisations Non gouvernementales actives dans les domaines de la biodiversité et la conservation de la nature.

La participation à ce jeu-concours sera ouverte à partir du 22 mai 2021 jusqu’au 02 juin 2021 à 15h00.

