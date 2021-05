Programme Europe Créative en Tunisie: 12 projets culturels ont bénéficié de 2 millions de dinars

Le bureau Europe Créative Tunisie a présenté les résultats de la 1ère phase du Programme Europe Créative en Tunisie sur la période 2018-2020. Durant ces deux années, le programme Europe Créative, à travers ses appels à candidatures, a permis à différents acteurs du secteur culturel tunisien de bénéficier d’aides et d’appuis à la réalisation de leurs projets.

Le programme Europe Créative

Le programme Europe Créative, dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les 41 pays membres du programme. Doté d’un budget de 1,46 milliard d’euros pour la période 2014-2021, il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives européennes dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique.

Le Desk Europe Créative Tunisie

Le Desk Europe créative Tunisie a pour rôle d’informer les acteurs des secteurs culturels et créatifs (Culture, MEDIA) sur les possibilités offertes par le programme et de les accompagner dans leurs démarches. Le Desk Europe créative Tunisie, joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le programme Europe Créative et sur les opportunités offertes aux secteurs culturels tunisiens par les pays membres du programme

Les projets accompagnés

Depuis que la Tunisie, seul pays arabe et africain, a intégré le programme en 2017, 12 projets, dont 2 porteurs de projets (une première pour la Tunisie) ont pu voir le jour à travers les mécanismes d’appui du programme Europe Créative.

Divisés en 2 sous-programmes, CULTURE et MEDIA, les projets tunisiens sélectionnés ont pu bénéficier de 655 195,77 € euros de subvention sur la période 2018-2020. Ces projets ont permis la coopération avec 15 pays membres du programme et 39 structures européennes partenaires.

Les rencontres Europe Créative

Afin de valoriser la coopération culturelle entre la Tunisie et l’Union Européenne à travers le programme Europe Créative, le Desk Europe Créative Tunisie organisera, les 27 et 28 mai2021, s’inscrivant dans le cadre du mois de l’Europe, un événement intitulé “Les Rencontres Europe Créative”.

Ces rencontres présenteront le programme Europe Créative en Tunisie, les résultats enregistrés, le feedback du secteur culturel tunisien et les perspectives futures tenant compte d’un contexte de coopération post-Covid 19.

Pendant 2 jours, des panels de discussion entre des différents représentants du secteur, un retour d’expériences et la présentation de projets subventionnés par le programme Europe Créative seront présentés. Il sera clôturé par un spectacle produit par « Le collectif Musicale Tunisien Medinea » un des bénéficiaires du programme Europe Créative et sera assuré par Zied Zouari.

