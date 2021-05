Tunisia Digital Summit 2021 : 5ème édition, les 02 et 03 juin en mode hybride (Programme)

Tunisia Digital Summit, TDS 2021 se déroulera pour sa 5ème édition les 02 et 03 juin sous le thème “Les défis de la transformation digitale Post Covid”, en mode hybride. TDS allie la force du présentiel avec l’immensité du virtuel et aura lieu à l’hôtel Laico Tunis avec une diffusion en live streaming sur TDS Event Platform By Eventoo.

Le thème choisi pour la 5ème édition de Tunisia Digital Summit à savoir “Les défis de la transformation digitale Post Covid” est un thème porteur au vu des mutations technologiques et organisationnelles accélérée par la perturbation de la Covid-19.

Les nouvelles avancées en matière d’innovation et des technologies émergentes : mobile, intelligence artificielle, robotique, Big Data, cloud, cybersécurité, expérience client… seront présentés au cours des 2 jours de ce rendez-vous annuel phare de la transformation digitale.

Plus de 2000 participants attendus

2000 participants sont attendus dont 500 en mode présentiel et 1500 en virtuel, 50 exposants à l’Hôtel Laico et en ligne sur TDS Event Platform vont vous informer des nouvelles solutions et innovations technologiques qui vont accompagner les 2300 visiteurs qui vont participer en mode physique et virtuel.

Les acteurs du digital ainsi que les experts nationaux et internationaux et les décideurs du secteur public et privé vont échanger sur les défis complexes de la transformation digitale induite par ce contexte inédit. Le Comité organisateur du sommet veille à ce que les thématiques qui seront abordées soient riches en contenus et enrichissantes aussi pour les participants.

Cette année de nombreux partenaires participeront à cet événement au rang desquels figurent : l’agence de coopération internationale allemande pour la coopération (GIZ), 19 acteurs publics et privés et 30 startups.

Parmi les speakers du Tunisia Digital Summit cette année, on trouve Adnane Ben Halima, vice président en charge des affaires publiques en Afrique du nord chez Huawei, Tunisie, Rim Bejaoui, Team leader, digital transformation & industry 4.0, à GIZ Tunisie, Cyril Coste, Chief digital officer et b2b influenceur aux Royaume-Uni, Gilles Babinet, Co-chairman conseil national du numérique en France et plein d’autres.

Thématiques abordées au cours du TDS 2021

Plusieurs sujets vont être mise en lumière lors de cette édition. Le choix de ces différents thèmes, qui n’est pas bien sûr fortuit, vise à alimenter la réflexion sur les défis de la transformation digitale Post Covid.

Parmi les thématiques qui seront abordées au cours du TDS 2021:

– Livrer au rythme : ce que le secteur public a appris pendant la pandémie

LEADERSHIP À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

– Le rôle du secteur financier post covid au secours de l’économie digitale

– Accélération des services financiers numériques, de l’inclusion financière et de la monnaie numérique grâce au COVID

– Le challenge des banques de demain : Investir dans la technologie

– Données et Cybersécurité : les enjeux sont devenus stratégiques

– Implémenter la technologie Cloud, pourquoi maintenant ?

– Comment implémenter intelligemment l’Intelligence Artificielle IA?

TDS Hackathon “HACK4DATA”

La seconde édition de TDS Hackathon “HACK4DATA” organisé en collaboration avec l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Business and Decision et soutenue par la GIZ, permettra de connecter en direct 6 groupes d’étudiants les plus talentueux des écoles d’ingénieurs en Tunisie.

Les étudiants vont essayer de trouver des solutions digitales innovantes dans le domaine des Data Science, Data Analysis et Data Visualization autour de la thématique “Suivi de l’évolution de la pandémie du Covid”.

L’objectif étant de favoriser l’émergence d’idées novatrices autour de la thématique “Suivi de l’évolution de la pandémie du COVID-19” proposée par Business & Decision.

Le démarrage du Hackathon de 48H non stop est prévu pour samedi 29 Mai. L’Annonce du gagnant et la cérémonie de la remise des prix sont prévues pour mercredi 02 Juin 2021.

Programme TDS 2021

TDS 2021 propose un programme exceptionnel et diversifié qui vise à mettre l’innovation au cœur des deux jours de la rencontre. Le programme élaboré sous forme de 5 activités offrira aux participants différentes palettes : s’informer lors des conférences, fédérer les experts pour discuter des nouvelles tendances et idées que l’administration et les entreprises peuvent utiliser pour lancer des projets de transformation numérique, contracter des partenariats lors des séances B2B et lors des différents moments forts qui ponctueront les deux jours :

Pour connaitre le Programme de Tunisia Digital Summit les 2 et 3 juinn 2021 : Consultez l’Agenda TDS 2021 : http://bit.ly/Agenda-TDS-2021

Les 5 activités de TDS se présentent comme suit :

TDS EXPO : Cette édition va offrir des espaces d’exposition physique à l’hôtel laico ainsi que des E-booth (espaces d’exposition en ligne).

TDS Conférences : Deux journées de formation, d’inspiration, de conseils, de partage d’expériences et de témoignages à travers 9 panels & 18 keynotes et participation de 90 speakers internationaux et nationaux autour de la thématique “Les défis de la transformation digitale Post Covid”.

TDS Workshops et Master Class : Deux journées de formation et d’échange par des experts et des leaders internationaux et nationaux du digital qui vont proposer pas moins de 24 ateliers techniques et des formations sur des thématiques d’actualité et participation de 48 experts.

TDS Hackathon : Permet d’attirer et de connecter des étudiants tunisiens les plus talentueux des écoles d’ingénieurs​, leur offre une atmosphère confortable et vivifiante, les encourage à utiliser leurs compétences et leur permet de développer des idées créatives et innovantes autour d’une thématique/problématique bien définie par notre Sponsor.

TDS Networking : En plus du networking B2B réalisées physiquement au Laico-Hotel. TDS a mis en place la plateforme d’événement en ligne Eventoo.tn qui permet l’organisation du match-making ciblées et des rendez-vous en one-to-one en ligne entre les participants en mode physique et les participants en mode virtuel.

Pour effectuer son inscription et participer au TDS et pour plus d’informations, consultez le site de Tunisia Digital Summit .

Tekiano avec TDS