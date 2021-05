Le jury du festival Gabes Cinéma Fen 2021 sera présidé par la libanaise Rasha Salti

Le festival Gabes Cinéma Fen, dont la 3ème édition est prévue du 18 au 26 juin 2021, se déroule dans la ville du sud-est Tunisien Gabès. Le Jury de l’édition 2021 de Gabès Cinéma Fen sera présidé par la femme de culture d’origine libanaise Rasha Salti qui remettra les deux Prix du festival tunisien.

Le jury de la compétition long-métrage de Gabès Cinéma Fen 2021 est composé de Rasha Salti, Ghassen Salhab, Edouard Mills Afif, Jumana Manna et Nadia Touijer.

Le jury de la compétition court-métrage de Gabès Cinéma Fen 2021 est composé de Abdelmoneem Chouayet, Dorothée Myriam Kellou et Saskia Walker.

Qui est Rasha Salti ? Rasha Salti est chercheuse, écrivain et curatrice d’art et de cinéma, née en 1969 à Toronto et travaille et vit entre Beyrouth et Berlin. Elle. Elle a co-organisé de nombreux programmes de cinéma dans des institutions publiques, notamment ArteEast, le Lincoln Center et le Museum of Modern Art de New York, et a collaboré avec des festivals de cinéma en tant que programmatrice, comme le Festival international du film d’Abu Dhabi et le Festival international du film de Toronto.

Depuis 2017, elle commissionne des œuvres pour La Lucarne à ArteFrance, un programme dédié au documentaire expérimental. Ses projets curatoriaux ont été exposés dans de nombreuses institutions publiques internationales, notamment le Musée d’Art Contemporain de BArcelone, la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, le Museo de la Solidaridad Salvador Allende à Santiago du Chili, le Musée Sursock à Beyrouth.

Gabes Cinema Fen – قابس سينما فن sera divisé cette année en 4 sections : Cinéma, Art Vidéo, Réalité Virtuelle et .Art et pensée. Au programme de l’édition 2021 de Gabés Cinéma Fen pas moins de 70 films : 28 films dans la section cinéma dont 26 programmés pour la première fois en Tunisie.

Seront projetés aussi 15 films inédits dans la section VR, 18 œuvres d’artistes tunisiens et internationaux pour la section Art vidéo, dont 9 premières mondiales, 8 films au programme de la section CinéTerre pour repenser la relation entre l’homme et son environnement.

Le festival se déroule chaque année à Gabès. Cette ville du Sud-est tunisien fait face à des

problématiques écologiques liées à l’industrie de transformation du phosphate. Composé de sections diversifiées, le festival propose une programmation alternative. Il est

aussi un lieu de rencontre et d’échange autour des œuvres filmiques et des thèmes qui en

découlent.

Nous reviendrons vers vous bientôt avec le programme complet de Gabes Cinema Fen 2021.

S.B.