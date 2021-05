Salon Virtuel Campus France Tunisie les 27 et 28 mai 2021

Le 1er Salon Virtuel de Campus France Tunisie est organisé en ligne jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 de 09h00 à 16h00. Le salon dédié aux études en France est ouvert à tous : lycéens, étudiants, diplômés et parents sur inscription gratuite.

Ce salon est marqué par la présence d’une vingtaine d’établissements de l’enseignement supérieur français privé pour répondre aux questions des étudiants tunisiens et présenter les procédures et offres de formations à travers des visioconférences et des live tchat

Le salon Campus France Tunisie est aussi marqué par la participation du Service des Visas pour la France du Consulat Général de France à Tunis ainsi que des établissements institutionnels et des partenaires médias.

Pour vous inscrire, connectez-vous sur www.sv-campusfrancetunisie.com .

Pour plus d’informations, consultez notre site www.tunisie.campusfrance.org

Tekiano