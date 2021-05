Un centre Tuniso-coréen des drones au pôle technologique d’El Ghazela, bientôt

Un centre intégré tuniso-coréen des drones devrait être créé au pôle technologique d’El Ghazela, à l’Ariana (banlieue nord de Tunis), afin de soutenir les startups Tunisiennes et favoriser la création d’emplois au profit des jeunes diplômés du secteur des nouvelles technologies, a annoncé le ministre des Technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem.

Financé à hauteur de 5 millions de dollars (environ 13,540 millions de dinars) par la Corée du Sud, ce centre comprendra 5 plateformes de différentes spécialités et un système de contrôle intégré, a-t-il ajouté, lundi 24 mai, au cours d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée aux questions orales.

Qui bénéficiera du centre Tuniso-coréen des drones?

Le centre en question permettrait de fournir des équipements développés pour la collecte et l’analyse des informations et la formation de 25 formateurs tunisiens sur ces technologies.

Le ministre Mohamed Fadhel Kraiem précise que les secteurs de l’agriculture, la santé, l’équipement, l’environnement et la cartographie bénéficieront de la mise en place du centre et que la partie tunisienne devra également tirer profit de l’expertise coréenne à travers le transfert technologique et la recherche.

Qu’en est-il de la législation sur les drones en Tunisie ?

Interrogé sur les législations en vigueur en relation avec les drones, notamment le projet de décret gouvernemental fixant les règles techniques applicables aux drones et les conditions de leur utilisation en Tunisie, le ministre a qualifié la première version du projet de décret de “décevante”.

Il a fait savoir dans ce cadre que le ministère œuvre avec la Fédération nationale des technologies de l’information et de la communication, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et les professionnels, à l’élaboration d’un projet de loi incitant les jeunes à innover et investir.

“Ca ne sera pas utile d’élaborer une loi qui ne répond pas à la situation actuelle et qui reste sur des étagères”, a-t-il expliqué. Cependant, il est nécessaire d’examiner tous les aspects en relation avec ce sujet afin d’éviter des défaillances portant atteinte à la sécurité du pays.

La Tunisie a adhéré à la Convention internationale des organisations de l’aviation civile internationale à Chicago en 1959, selon laquelle les annexes relatives aux drones et aux licences de pilote ont été révisées en 2020.

A rappeler que l’utilisation des drones en Tunisie et la réalisation de prises de vues aériennes par drones en Tunisie fait actuellement l’objet d’autorisations rigoureuses, délivrées par plusieurs organismes étatiques.

Un projet de décret gouvernemental fixant les règles techniques applicables aux drones et les conditions de leur utilisation en Tunisie a été élaboré sur proposition du ministère du Transport et de la Logistique et soumis à la consultation du public, le 16 février 2021.

Un comité présidé par le ministère des Technologies, comprenant des représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, du Transport, des Finances, de l’Enseignement supérieur, mais aussi de l’Agence nationale des fréquences (ANF), a été créée en vue d’assurer la concrétisation de ce projet, assure Kraiem, ajoutant que son département œuvre à la finalisation du texte de l’accord entre la Corée et la Tunisie.

Tekiano avec TAP