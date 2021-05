Vol Dubaï – Tunis: Emirates augmente la fréquence de ses vols vers Tunis à 5 par semaine

Emirates augmentera ses fréquences vers Tunis de quatre à cinq vols par semaine, à partir du 5 juin 2021, en prévision de la saison estivale et en réponse à la demande croissante des passagers.

Emirates continue de prendre des mesures pour relancer progressivement et en toute sécurité les opérations sur son réseau, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité de ses clients et de ses employés à chaque étape du voyage. Ce service supplémentaire offrira davantage d’options et une commodité accrue aux voyageurs tunisiens souhaitant explorer Dubaï et au-delà vers le réseau de plus de 90 destinations d’Emirates.

Les Tunisiens qui souhaitent voyager pour leurs loisirs peuvent également profiter du partenariat de partage de codes entre Emirates et flydubai, qui couvrira plus de 168 destinations d’ici la fin du mois de mai.

Les clients voyageant pour les loisirs ou les affaires peuvent se réjouir de voler vers Zanzibar, Djibouti ou Muscat avec flydubai, tout en profitant d’une escale à Dubaï avec Emirates.

Le vol Emirates EK747 part de Dubaï à 8h35 et arrive à Tunis à 11h45. Le vol EK748 part de Tunis à 13h55 et arrive à Dubaï à 22h50. Le vol sera assuré par le B777-300ER d’Emirates.

Les passagers voyageant sur Emirates peuvent s’attendre à des milliers d’heures de divertissement dans son système de divertissement primé, ice, qui offre plus de 4 500 chaînes de divertissement, ainsi que des repas gastronomiques d’inspiration régionale.

Dubaï reste l’une des destinations de vacances les plus prisées au monde, depuis qu’elle a repris en toute sécurité son activité touristique en juillet, notamment pendant la saison hivernale. La ville est ouverte aux visiteurs internationaux d’affaires et de loisirs. Des plages baignées de soleil aux activités patrimoniales, en passant par une hospitalité de classe mondiale et des installations de loisirs, Dubaï offre une variété d’expériences de classe mondiale. Elle a été l’une des premières villes au monde à obtenir le label “Safe Travels” du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

Tekiano avec communiqué