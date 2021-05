Finale de l’Europa League 2021 : où regarder le match match villarreal vs manchester united du 26 mai?

La Finale de l’Europa League 2021 opposant Villarreal et Manchester United se déroule mercredi 26 mai 2021. Cette finale Villarreal vs Manchester United sera jouée à partir de 21H (GMT) sur la pelouse du stade Stadion Miejski de Gdansk en Pologne.

La finale de l’Europa League Villarreal et Manchester United sera dirigée par l’arbitre français Clément Turpin. Une confrontation à suivre entre les équipes Anglaises et Espagnoles, avec une issue incertaine. Qui remportera le prestigieux trophée de l’Europa League de la saison 2020 – 2021?

Vous pouvez regarder le match Manchester United vs Villarreal en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SRF 2, Nitro, RTS 2 et RSI La 2. Le streaming du match Manchester United vs Villarreal est accessible sur beinconnect.