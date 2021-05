Journées de sensibilisation aux bienfaits des fruits et légumes à la CST

La cité des Sciences Tunis organise les journées de sensibilisation aux bienfaits des fruits et légumes, la réduction du gaspillage et la sécurité alimentaire, les jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 à l’auditorium Ibn KHALDOUN et le pavillon des expositions temporaires.

L’Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré l’année 2021 “Année Internationale des Fruits et Légumes” lit-on dans le communiqué de CST. La Cité des Sciences à Tunisie ambitionne à travers ces journées de sensibiliser le public aux bienfaits des fruits et légumes, leur effet bénéfique sur la nutrition et comment encourager une consommation durable permettant de réduire les pertes et le gaspillage des fruits et légumes.

Ces deux journées seront animées par une série de conférences, des tables rondes, des ateliers pratiques ; une exposition vente se tiendra également au Pavillon des Expositions Temporaires de la Cité des Sciences à Tunis.

Journée de sensiblisation



Le public aura l’occasion de découvrir les nouvelles formes d’investissements agricoles notamment l’agriculture biologique en Tunisie. Des jeunes producteurs parlerons également de leurs diverses expériences sous forme de success stories.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST