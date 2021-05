La chanson ‘Butter’ du groupe sud-Coréen BTS bat de nouveaux records mondiaux (vidéo)

Le groupe Sud-Coréen BTS composé de sept garçons fait encore parler de lui en battant des records mondiaux avec sa nouvelle chanson ‘Butter’, 2ème single du groupe k-pop asiatique, après ‘Dynamite’, entièrement interprétée en Anglais.

Le clip de Butter a enregistré 112,8 millions de visionnages en 24 heures, et plus de 219 millions de visionnage en 5 jours sur YouTube, le classant en tête des tendances musicaux. BTS a également enregistré un second record du monde avec cette nouvelle chanson à savoir 3,9 millions de fans connectés en même temps en direct pour découvrir ce clip.

Clip Butter de BTS :

Après la sortie du single Butter sur Spotify, le plus grand service de streaming musical du monde, il a réussi à collecter 11 042 335 streams officiels en une seule journée, battant le record d’Ed Sheeran et Justin Bieber avec le tube ‘I Don’t Care’ (64 946 streams). Le tube est classé numéro un sur iTunes dans 101 régions du monde.

Parmi les leaders des groupes K-pop dans le monde, le groupe Coréen BTS bénéficie du support de son Army, le nom des fans de BTS, qui le soutient sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales.

I.D.