Exposition “ENGRENAGES” de Mohamed Amine Inoubli à El Teatro Tunis

L’artiste peintre Mohamed Amine Inoubli propose au public de découvrir son exposition personnelle “”ENGRENAGES” à l’espace El Teatro Aire Libre de Tunis. Le vernissage aura lieu dimanche 30 mai 2021 de 11h à 16h. L’exposition se prolongera jusqu’au 13 juin 2021.

Mohamed Amine Inoubli est l’un des rares peintres à exceller dans la mouvance du réalisme, dépeint à travers ses œuvres une quête du réel avec une représentante brute et épurée de certains détails qu’on perd de vue très souvent. Ces tableaux sont une écriture de la vie, comme disait Édouard Manet !

L’artiste est né à Tunis en 1980 et a suivi initialement un parcours académique scientifique. iIl a travaillé par la suite dans les secteurs commerciaux et agricoles, avant de se consacrer exclusivement à la peinture et au dessin à partir de 2013.

Mohamed Amine Inoubli commence rapidement à exposer ses travaux et participe à diverses expositions de groupes et événements dans différents espaces et galeries: Biennale de Tunis au Palais Kheireddine , Journées d’Art Contemporain de Carthage à la Cité de la Culture, Expositions annuelles de l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens, Exposition annuelle de la Fédération Tunisienne des Arts Plastiques, Exposition annuelle du Syndicat des Métiers des Arts Plastiques, Exposition de groupe “Évanescences” à l’Art’com La Marsa, Exposition de groupe “Retour” à El Teatro-Aire libre…

Il a suivi une formation en photographie (Maison de l’image 2017). Il a aussi participé à une Résidence artistique à l’AKDT (Royale académie internationale d’été de Wallonie) en Belgique en 2019.

L’Exposition “ENGRENAGES” de Mohamed Amine Inoubli est la première exposition personnelle de l’artiste tunisien.

Tekiano avec communiqué