Festival Rabî Al Jassad: du 27 au 30 mai 2021 à la cité de la culture de Tunis (Programme)

La Première édition du festival chorégraphique “Rabî Al Jassad” est organisée dès jeudi 27 mai 2021 jusqu’au dimanche 30 mai 2021 au Théâtre de l’opéra de Tunis à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Rabî Al Jassad est un évènement culturel et artistique conçu et dédié cette année à la scène chorégraphique tunisienne et à la diffusion de la danse auprès des publics les plus variés indique Nesrine Chaabouni directrice du Pôle Ballets et arts chorégrahique:

Durant le festival les chorégraphes livreront des danses réfléchies, porteuses d’espoir, vectrices de fortes expressions et d’une critique sociale ressentie avec au programmes des personnifications, des figures corporelles consistantes et diversifiées.

Les amoureux de la danse peuvent participer gratuitement aux différents workshops et bals allant des danses cubaines aux danses traditionnelles tunisiennes avec la troupe de référence pour l’art de la danse du patrimoine : la Troupe Nationale des Arts Populaires.

Programme complet de “Rabî Al Jassad” du 27 au 30 Mai :

27/05/2021

Place des théâtres

17H00 – 18H00

Workshop – Son Cubain

19H00 – 20H00

Théâtre des jeunes créateurs

JIL “Génération” – Spectacle d’ouverture

28/05/2021

Place des théâtres

17H00 – 18H00

Workshop – Salsa Suelta

Théâtre des jeunes créateurs

18H00 – 18H30

Pas … Pas de Wafa Thebti

19H00 -19H30

Band’Age de Amel Laouini

Place des théâtres

18H00 – 19H30

Workshop – Salsa Practisa

19H35 – 21H00

Open Air Latine Party

29/05/2021

Place des théâtres

17H00 – 18H00

Workshop – Rueda de Casino

Théâtre des jeunes créateurs

19H00 – 19H45

Sang froid de Houssem Eddine Achouri

30/05/2021

Place des théâtres

17H30 – 18H30

Workshop – Danse traditionnelle

Théâtre des jeunes créateurs

17H00 – 17H45

ZAWAYA de la Troupe Nationale des Arts Populaires

18H00 – 18H30

Tabdila d’Omar Abbes

Place des théâtres

19H00 – 20H00.

Workshop – Rueda de Casino à la tunisienne

Les détails des prestations chorégraphiques et des workshops ainsi que la réservation pour assister aux spectacles, se trouvent sur la page facebook du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Tekiano