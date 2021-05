Tunisie – Coronavirus: Ce qui change pour les voyageurs arrivant en Tunisie dès le 01 juin 2021

Le confinement obligatoire imposé à tous les voyageurs arrivant en Tunisie sera levé à partir du mardi 1er juin 2021. De nouvelles conditions d’entrée en Tunisie seront appliquées pour les voyageurs à partir du mois prochain.

La Présidence du Gouvernement tunisien précise dans son communiqué publié mercredi 26 mai 2021, que plusieurs décisions ont été prises en concordance avec le comité scientifique en charge du suivi de la situation épidémique en Tunisie.

A partir du mardi 01 juin 2021, il a été décidé de :

– Lever le confinement obligatoire pour les voyageurs vaccinés entièrement arrivant en Tunisie et annulation de la présentation d’un test PCR négatif. Il doivent néanmoins présenter un certificat de vaccination portant un ‘QR Code’ ou remis par les autorités sanitaires compétentes.

– Lever le confinement obligatoire pour les voyageurs arrivant en Tunisie qui ont contracté le coronavirus pendant une période ne dépassant pas les 6 semaines avant la réservation du voyage en Tunisien avec la présentation d’un certificat médical remis par les autorités sanitaires compétentes.

– Imposer la présentation d’un test PCR négatif portant un ‘QR Code’ ou remis par les autorités sanitaires compétentes, dont la date de délivrance ne dépasse pas 72 heures au moment de l’enregistrement pour les des voyageurs arrivant en Tunisie non vaccinés et ayant plus de 12 ans. Ils doivent également signer un engagement qui leur impose un auto confinement de sept jours.

– Continuer à effectuer des campagnes de dépistage aléatoires avec les tests rapides. Les voyageurs dont le test s’avère positif seront transférés automatiquement dans un centre d’isolement sanitaire.

Les procédures précédentes annoncées jusqu’au 6 juin 2021 vont être poursuivis, de plus et parallèlement à l’amélioration de la situation sanitaire, les mesures relatives à la situation épidémiologique seront assouplies, annonce la présidence du gouvernement.

Par ailleurs, 56 décès supplémentaires et 1324 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 5614 analyses effectuées ont été enregistrés le 25 mai courant, a fait savoir, mercredi soir, le ministère de la santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation sanitaire dans le pays, le ministère a indiqué que le nombre de décès totalisés depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie a atteint 12 mille 398 morts.

Tekiano