Biologie marine en Tunisie : La poste tunisienne émet 4 timbres

La Poste Tunisienne émettra quatre timbres-poste consacrés à la Biologie marine en Tunisie à sa voir “Calamar “, ” Poulpe “, ” Serran ” et ” Hervia pelerine ” mardi 01 juin 2021.

L’objectif de cette émission de timbre est mieux faire connaitre la richesse et la diversité de la biologie marine en Tunisie et sensibiliser davantage à la sauvegarde et à la protection des ressources maritimes qui constituent l’une des importantes composantes de la richesse naturelle de la Tunisie.

Les timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn, à partir du mardi 01 mai 2021.