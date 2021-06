La Cinémathèque Tunisienne propose une manifestation artistique intitulée “Histoire D’amour Avec L’Ogresse : De L’Oralité À L’Image” autour de l’oeuvre du réalisateur, écrivain et plasticien Nacer Khémir.

Une exposition des tableaux de Nacer Kémir et une séance de signature en plus de la projections et débats autour des ces films “Paul Klee en Tunisie” et “Loving Wallada” sont prévus du 04 au 06 juin 2021 à la cité de la culture de Tunis.

Programme de l’événement ‘Histoire D’amour Avec L’Ogresse : De L’Oralité À L’Image’ avec Nacer Khémir :

Vendredi 4 juin 2021 à 17h00 : projection du film “Paul Klee en Tunisie” en présence de Nacer Khémir

Synopsis : En avril 1914, Paul Klee entreprit un voyage de quatorze jours en Tunisie. Presque cent ans plus tard, le film réitère ce voyage en compagnie de Nacer Khemir, réalisateur, plasticien et écrivain tunisien, très influencé par l’œuvre de Klee. Nacer Khemir scrute la dimension du voyage de Klee et la met en relation avec son propre travail et sa pensée, et enfin, focalise sur la relation entre Orient et Occident.

Samedi 5 juin 2021

à 17h00 : Vernissage de l’exposition “Histoire D’amour Avec L’Ogresse : De L’Oralité À L’Image” à la galerie Hammadi Essid – Cité de la Culture

C’est une exposition en trois volets. Le premier volet est une expérience unique qui avait abouti à un livre, L’OGRESSE. C’est un voyage expérimental de “L’ORALITÉ À L’IMAGE”. Les dessins sont présentés sous forme monumentale, allant jusqu’à quatre mètres sur trois mètres ou plus. Le deuxième volet est l’illustration par Nacer Khemir du poème de Rainer Maria Rilke, “Le Chant de l’Amour et de la Mort”. Le troisième volet est constitué d’une série d’affiches et d’affichettes témoins de l’itinéraire multiple de l’artiste.

18h30 : Projection du film “Whispering Sands”, en présence du réalisateur et de l’actrice principale.

Synopsis : Quel secret a poussé cette femme canadienne d’origine arabe dans ce désert de nulle part ? Que disent de notre monde les contes populaires que le guide local raconte à cette femme tout en traversant les lieux en ruines de son enfance ? Nous sommes au-delà du drame. Il ne reste que la douleur et le sentiment de la perte. WHISPERING SANDS, est un film entre une mémoire arabe meurtrie et un avenir que l’on craint funeste.

Dimanche 6 juin2021 à 17h00 : Projection du film “Loving Wallada”, en présence du réalisateur et de l’actrice principale

Synopsis :Wallada, princesse, fille unique d’un des derniers califes Omeyyades, Al-Moustakfi assassiné en 1025, s’affirme tout le long du 11ème siècle comme poétesse et femme libre. Elle fut la première au monde à tenir un salon littéraire en s’entourant de l’élite artistique et savante de la Cordoue de l’onzième siècle. LOVING WALLADA est le portrait de ce siècle, tout en contraste, qui a vu éclore le génie d’Ibn Hazm, l’essor de la poésie et du chant andalous et l’influence de l’école de Ziryab sur la musique, la mode, le parfum et la formation d’une élite raffinée…et qui a fini par toucher toute l’Andalousie. C’est aussi le récit des amours malheureuses de Wallada et d’Ibn Zaydoun, l’évocation de la guerre et de la chute du califat omeyyade d’Andalousie

Tekiano avec la Cinémathèque Tunisienne