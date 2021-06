Ooredoo remet la Wallys Car à la gagnante de son grand jeu

Ooredoo Tunisie a célébré la remise de la Wallys Car à la gagnante de son jeu sur recharge et a organisé une cérémonie à son honneur. Le premier opérateur en Tunisie honore ses engagements envers les participants des jeux promotionnels et soutient la filière industrielle tunisienne en choisissant d’offrir une voiture made in Tunisia à l’heureuse gagnante du jeu sur recharge.

Le jeu a permis de gratifier deux gagnants dont l’un a remporté une voiture d’une valeur de 43.100 DT et l’autre de remporter un salaire mensuel de 1.000DT durant toute une année, l’équivalent de 12.000DT en total.

Cette cérémonie est une occasion de plus pour renforcer la confiance entre les abonnés et leur opérateur qui ne cesse de leurs offrir des gains exaltants.