Profitez de toutes sortes de musique avec les HUAWEI FreeBuds 4i et Huawei Music

La musique a toujours été une partie importante de notre vie quotidienne et avoir des produits audio et des services musicaux qui réunissent une expérience musicale extraordinaire est devenu impératif et nécessaire. En tenant compte de cela que Huawei propose non seulement une gamme de produits audio, mais présente également Huawei Music qui regroupe certains des meilleurs hit-parades.

Le dernier appareil de cette gamme est le HUAWEI FreeBuds 4i, qui offre non un son de haute qualité, mais encore, lorsqu’il est associé à Huawei Music, crée une expérience musicale immersive qui rivalise avec beaucoup.

Le secret derrière le son de haute qualité du HUAWEI FreeBuds 4i provient en fait des composants personnalisés qui sont tous intégrés dans son boîtier compact. La partie principale de cette configuration personnalisée est le grand pilote dynamique de 10 mm qui permet une plus large gamme d’amplitudes en ce qui concerne les effets sonores globaux.

Un autre élément est le réglage réel des équipes spécialisées de Huawei, qui ont optimisé les composants de l’écouteur pour la musique pop, garantissant que tous les détails produits sont parfaitement précis, qu’il s’agisse d’instruments, de rythmes ou de voix.

Huawei y est parvenu en prêtant une attention particulière aux détails, tout en simulant divers types de musique et de scénarios. En utilisant des outils numériques pour affiner la qualité sonore, les experts audio de Huawei ont plus de contrôle sur le son pendant la phase de conception pour des performances acoustiques optimales, qui sont ensuite testées avec des recherches approfondies pour assurer une qualité sonore de premier ordre.

Ce réglage comprend également des basses améliorées, une réduction de la distorsion de la scène sonore et une imagerie réaliste, le tout aboutissant finalement à une signature sonore bien équilibrée. Pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités, sélectionnez simplement l’effet sonore spécial que vous souhaitez dans Huawei Music, ce qui permet de profiter facilement et facilement d’un son de haute qualité.

Lorsque vous utilisez HUAWEI Music avec le HUAWEI FreeBuds 4i, vous avez également le choix entre une large gamme d’effets sonores. Prenons par exemple quelques remixes percutants et en plein essor disponibles sur Huawei Music, comme Enzo de DJ Snake ou Why Do You Lie To Me de Topic ou Love Myself de Hailee Steinfeld, qui ont des rythmes forts, une musique rapide et divers détails qui ne peut tout simplement pas être manqué.

Grâce à ses capacités sonores de haute qualité, l’écoute de ces pistes est complètement immersive avec chaque rythme, voix et mélodie parfaitement entendus. Même en écoutant le hit That’s What I Like de Bruno Mars, vous pouvez profiter d’un mixage sonore très équilibré avec une excellente extension des aigus tout en obtenant une ambiance des années 80 de la batterie, ce à quoi la chanson était censée sonner.

Dans l’ensemble, vous obtenez également une scène sonore spacieuse avec une localisation précise. Les voix de Shakira’s Empire ont également contrôlé les aigus médiums avec une bonne clarté qui le rend agréable à écouter pendant de longues périodes.

Écouter de la musique de bonne qualité n’est pas quelque chose qui devrait être difficile ou compliqué. En fait, la seule partie difficile qui devrait être là est de sélectionner la bonne chanson. Avec le HUAWEI FreeBuds 4i, un son de haute qualité est une garantie, ce qui signifie que quelle que soit la chanson que vous choisissez, elle peut être parfaitement appréciée. Pendant ce temps, en ce qui concerne les choix de chansons, Huawei Music a toutes les astuces mentionnées ci-dessus et bien plus encore, vous offrant une énorme bibliothèque de chansons à choisir, en fonction de votre humeur, de votre scénario ou simplement de ce que vous voulez écouter.

Les nouveaux FreeBuds 4 i sont disponible sur le marché tunisien à 399 DT

