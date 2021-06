Découvrez le poème de Amina Arfaoui, 1er prix du concours “Sur les traces de Léopold Sédar Senghor”

La poetesse Tunisienne Amina Arfaoui vient de remporter le premier prix du concours “Sur les traces de Léopold Sédar Senghor”. Le premier prix de la sixième édition de ce concours international de la poésie a été décerné à Rome dans la section “Environnement et migrations” à l’auteure et poétesse Tunisienne pour son poème “Cruelle Méditerranée” qu’elle dédie, selon son expression, aux Boat-People du XXIème siècle.

Ce poème émouvant et souvent poignant, particulièrement riche en métaphores, a pour thème la tragédie vécue quotidiennement depuis des années par les ” …migrants d’Afrique et d’Orient ” pour aller en Occident, en passant par Lesbos et Lampedusa, ” Eblouissants/ Et irrésistibles/ Miroirs aux alouettes “.

En décrivant les personnes et leur histoire à travers leurs noms, le nom de leurs pays, leurs messages, en évoquant des objets ” Identifiés et non identifiés “, la faune marine, les oiseaux migrateurs, et en apostrophant la Méditerranée, Amina Arfaoui dépeint la cruelle réalité concernant la migration clandestine dans cette mer, devenue un véritable cimetière pour des milliers de jeunes désespérés, victimes de leur ” …quête d’une vie meilleure en Occident”, affrontant la mort pour fuir leur pays et réaliser leurs rêves, et dont des centaines continuent à affluer actuellement vers les îles et les villes côtières tunisiennes ( comme récemment à Zarzis) dans le même but.

Le poème de Amina Arfaoui qui lui a valu ce premier prix de poésie:

CRUELLE MÉDITERRANÉE

Poème dédié aux Boat-People du XXIème siècle

Maintes belles îles

Disséminées dans la Méditerranée

Comme des perles éparpillées d’un collier

Attirent des migrants

D’Afrique et d’Orient

En quête d’une vie meilleure

En Occident.

Comme Lesbos

Et Lampedusa.

Lesbos et Lampedusa,

Éblouissants

Et irrésistibles

Miroirs aux alouettes.

Pour t’atteindre,

Lampedusa,

Pour t’atteindre,

Lesbos,

Il faut d’abord traverser la Méditerranée.

Ô Méditerranée,

Toi toute belle,

Si attirante

Par tes couleurs

Chatoyantes,

Tantôt d’un noir azuré,

Tantôt d’un bleu moiré.

Méditerranée

Aux ondulations fascinantes

Et impressionnantes,

Méditerranée

Tentatrice,

Tu attires,

Tu appelles

Les migrants venus

De pays lointains

À venir vers toi

Pour gagner ces îles,

Pour gagner Lesbos,

Pour gagner Lampedusa.

Parfois,

Près de Lesbos,

Près de Lampedusa,

De tes ondes

Enflées par la houle

Et grosses d’eux,

On voit sortir

Lentement,

D’abord des têtes,

Puis,

Dégoulinants d’eau,

Des corps d’hommes,

De femmes,

D’enfants,

Habillés

Qui de vestes,

Qui de manteaux,

Qui de robes,

Qui de lambeaux.

Ils mettent pied à terre,

Hébétés,

Jamais en dansant,

Jamais en chantant,

Rarement en riant,

Souvent en pleurant

Et en sanglotant

Ou en remerciant Dieu,

Pieusement.

Mais souvent,

Ô méchante Méditerranée,

Tu les attires

Pour ensuite

Les engloutir

Définitivement

Dans tes profondeurs.

Oui,

Souvent,

Trop souvent,

Des migrants

Venus du Sud

Dans l’espoir

De rejoindre le Nord

Périssent noyés,

Ô Méditerranée,

Sans que leurs corps

Ne soient jamais retrouvés.

Ou alors,

Ô Méditerranée,

Tu les rejettes en rugissant

Sur les rochers

Qui les déchiquettent

Sans pitié.

Parfois cependant

Tu les déposes

En douceur

Dans une crique,

Sur la plage.

Comme Aylan hier,

Basafo, Osmane

et Blaise aujourd’hui,

Joseph,

Et Marie,

Et Jemima,

Et Issa,

Et Rahmane,

Et Moussa,

Et Fatimata demain,

Tu les déposes

Délicatement

En les entourant,

Pour les accompagner dans leur dernier voyage,

En guise d’objets funéraires,

De pauvres choses qui leur furent précieuses :

Ici, il y a une chaussure

Et un semblant de gilet

Avec ce qui fut un sac à dos

Ou un chapeau ;

À côté gît un bidon renversé

Dans lequel un poulpe s’est glissé.

Là, sauvée des eaux,

Miraculeusement intacte,

Une trousse de voyage

Contenant un peigne,

Un savon, du shampoing,

Un rasoir de voyage,

Une brosse à dents

Et des médicaments.

Tiens,

Là-bas, il y a une poupée

Aux membres arrachés,

Et là,

Cette main bien fermée

Serre quelque chose :

Est-ce un collier

Ou un chapelet ?

Plus haut, un livre

Aux pages décolorées

Par l’eau salée ;

Illisible,

Inutilisable,

Fichu,

Perdu,

Comme la brève vie de ces noyés.

Mais certains tatouages

Sur les corps des naufragés

Délivrent des messages,

Parfois codés,

Qu’on peut encore déchiffrer,

Messages désabusés

Remplis de haine ou d’amour

De jeunes personnes désespérées :

– I Hate Love

– I Hate Life

– No Future

– I Hate You

– Goodbye Blue Sky

– I Need Love

– Mandela

– Mama

– P L

– L S

– Madiba

– Palmyre

– FC Barcelona

– Juventus

– Ronaldo

– Messi

– Zidane

– Marie

– Mar e

« Mare Nostrum ».

Messages tatoués

De ces naufragés échoués sur la plage,

À qui des vagues compatissantes

Viennent caresser les jambes

Sous le regard curieux

De dauphins solidaires,

Alors que s’éloignent,

Indifférents,

Des paquebots géants

Remplis de passagers

En train de s’amuser

Et de danser

Aux sons des violons

En écoutant des valses surannées,

Le Beau Danube Bleu,

Et des chansons romantiques,

Strangers In The Night.

Corps de migrants

Réunis dans un ultime tableau

Composé par les eaux :

Une nature morte

Entourée d’écume,

Avec aussi, délicatement posés

Sur le sable doré,

Des étoiles de mer,

Des coquillages,

Des varechs,

Un cadavre de mouette,

Une grosse méduse bleue,

Un gris-gris,

Et, entremêlés

Dans un immense filet

Où se débat encore

Une tortue épuisée,

Divers déchets et saletés :

Bouteilles toxiques,

Petits et grands sachets en plastique

Dans lesquels s’affairent des crabes,

Des insectes bizarres bourdonnant

Autour d’une masse méconnaissable,

Et d’autres choses non identifiables.

Pour que les noyés

De la Méditerranée

Ne soient jamais oubliés,

Il faudrait qu’il y ait un jour

Un musée à eux dédié

Pour y exposer

Ces différents objets

Identifiés et non identifiés.

Naufragés

Aux yeux délavés,

Aux yeux grands ouverts

Sur des cieux

Orageux ou lumineux,

Cieux

Où passent,

Venus, comme eux,

D’Afrique ou d’Orient,

Du Tchad,

Du Congo,

Du Nigéria,

De Côte d’Ivoire,

Du Soudan,

De Somalie,

de Tanzanie,

De Tunisie,

de Libye,

D’Irak

Et de Syrie,

En formations bien ordonnées

Et bien disciplinés,

Des flamants roses,

Des oies cendrées

Et autres oiseaux migrateurs

Qui se dirigent en caquetant

En un ballet bruyant

Vers le Nord,

Vers des lieux plus hospitaliers,

Vers ces lieux tant rêvés

Que les naufragés, eux,

Ne verront jamais.

Naufragés

En attente

D’une main compatissante

Qui vienne leur fermer les yeux

Et aille les enterrer,

À Zarzis ou ailleurs,

Dans le cimetière des noyés,

Pour qu’ils puissent reposer

En paix pour l’éternité.

Mais d’autres migrants

Perdus en pleine mer,

Entassés dans des frêles nacelles

Ballotées par les vagues,

Espèrent encore désespérément

Voir poindre à l’horizon

Le pavillon fraternel de l’Aquarius

Ou celui d’autres organisations solidaires

Qui mettront fin à leur calvaire,

Miraculeusement.

Et ces rescapés chanceux

Échapperont, eux, à ta cruauté,

Ô Méditerranée !

Les débuts d’écriture d’Amina Arfaoui datent de 1987, année où a été publiée chez Hatier la nouvelle ” Le phonographe “, qui a été traduite en anglais dans l’anthologie ” WomenWritingAfrica ” (New York, 2009) ; débuts tardifs car elle devait se consacrer à sa carrière universitaire, qu’elle a terminée en tant que professeur de l’Enseignement Supérieur. Elle a publié en 2015 sous son nom de plume Naima Amine un recueil de nouvelles intitulé ” La Planète Bleue ” (Tunis) et en 2016 un roman ” Ma jeunesse a vécu ” (Tunis). En 2019, elle a publié un essai sur la Tunisie intitulé ” La transition démocratique en Tunisie du 14 janvier 2011 à juillet 2018 ” (Tunis).

Le concours “Sur les traces de Léopold Sédar Senghor” est né d’une idée du poète Cheikh Tidiane Gaye. L’objectif est de valoriser la figure du grand Léopold Sédar Senghor afin de valoriser ses écrits, de faire connaître son parcours littéraire et philosophique.

