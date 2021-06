Ignite Tunisia: Programme lancé par Flat6Labs en faveur de 20 structures d’Appui Régionales

Ignite Tunisia est un programme de renforcement de capacités des structures d’accompagnement régionales en Tunisie, lancé par Flat6Labs, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du projet “Innov’i”.

Étant donné que Ignite Tunisia est un programme qui a pour ambition de dynamiser les écosystèmes régionaux en effectuant un transfert de compétences et une expertise dans l’implémentation de programme d’accompagnement de startups que Flat6Labs a acquis depuis plus d’une dizaine d’années d’opération à travers la région MENA.

“Ignite Tunisia est né d’une réflexion de plus de deux ans. Nous avons pu identifier les challenges rencontrés par les structures d’accompagnement régionales qui peuvent aller de la mise en place d’un programme adéquat aux besoins des entrepreneurs de chaque région jusqu’au modèle économique des dites structures.

À travers Ignite Tunisia, nous nous sommes fixés comme mission de faire un transfert de compétences pour permettre aux structures et aux startups régionales d’avoir un écosystème actif et innovant” confirme Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs. A noter que 90% des structures d’accompagnement de startups sont basées à Tunis.

Ignite Tunisia veille à fournir les outils nécessaires pour mettre en place une stratégie limpide dans le but de renforcer les capacités de 20 structures telles que les incubateurs, les coworking spaces, les associations ainsi que les structures publiques opérant directement avec des startups. Le but étant d’assurer la viabilité des structures et de capitaliser sur le nombre de startups créées dans les régions.

Plus de 80 structures d’accompagnement venant des quatres coins de la Tunisie ont postulé pour faire partie de la première cohorte d’Ignite Tunisia et bénéficier d’une restructuration de leur programme et d’un accès au réseau étendu d’experts, de mentors et d’investisseurs de Flat6Labs.

Le programme permettra aussi la création d’une communauté de structures afin d’optimiser les échanges et faciliter les mises en relations entre les différents acteurs. Il sera mis en place sur 24 mois et accompagnera 20 structures sur 3 cohortes.

Ignite Tunisia vise également à répondre spécifiquement aux besoins des structures d’accompagnement innovantes, à les accompagner en leur offrant une multitude de services de soutien pour garantir leur réussite et pérennité et surtout la création d’une dynamique régionale.

“En appuyant 20 structures d’accompagnement dans les gouvernorats, Flat6Labs contribue à une intégration régionale accrue de l’écosystème tunisien et à un meilleur maillage territorial pour l’appui aux entrepreneurs. C’est également un levier pour diffuser la culture de l’innovation et pour ouvrir l’accès à des opportunités nouvelles pour les porteurs de projets” déclare Clara Guilhem, cheffe de projet Innov’i.

A propos de Flat6Labs

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

A propos d’Innov’i

Étape clé dans la structuration de l’écosystème, le gouver­nement met en place un cadre juridique dédié à l’entreprenariat innovant, à travers le Startup Act en 2018 contribuant à la constitution d’un environnement propice à l’innovation. Malgré cette dynamique positive, l’écosystème de l’entrepreneuriat demeure fra­gile et souffre d’une trop grande centralisation, la majorité des structures étant localisées dans le Grand Tunis. Ces acteurs ont besoin d’être renforcés pour pérenniser leurs activités.

S’inscrivant dans ce contexte, le projet Innov’i, lancé en 2019, accompagne cette transfor­mation, appuyant la mise en œuvre du Startup Act, socle de l’initiative nationale Startup Tunisia, visant à faire de la Tunisie un pays propice aux startups. Lancé en juillet 2019, Innov’i – EU4Innovation est un projet de 5 ans, d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union Européenne à hauteur de 14,5 millions d’euros et mis en œuvre par Expertise France.

Le programme a, ainsi, vocation à soutenir l’ensemble des acteurs et des initiatives contribuant au développement, à la structuration, à la pérennisation et à la valorisation de l’entrepreneuriat innovant en Tunisie.

Tekiano avec communiqué