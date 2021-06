Tunisie – Météo: Températures en légère baisse

Une légère baisse des températures sera enregistré en Tunisie mardi, 1er juin 2021 et les maximales oscilleront entre 21 et 26 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie(INM).

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions à parfois très nuageux avec des cellules orageuses accompagnées des pluies dans le nord et localement le centre.

Le vent sera généralement modéré d’une vitesse de 40 km/h prés des côtes et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière. Lors de l’apparition des cellules orageuses la vitesse du vent dépassera 60 km/h.