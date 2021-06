Coupe de Tunisie (édition Salah Ben Youssef): où regarder les matchs des Quarts de finale du mercredi 02 juin 2021

Les matchs des Quarts de finale de la Coupe de Tunisie (édition Salah Ben Youssef) se déroulent mercredi 02 juin 2021 et opposent 8 équipes l’AS Soliman – Club Africain,Club Sportif Sfaxien -Olympique de Béja, Union Sportive Monastirienne – ES Zarzis et CO Transports -ES Métlaoui.

Pour cette édition 2020-2021, et excepté l’ES Métlaoui et l’AS Soliman, tous les clubs arrivés en quarts ont déjà remporté la coupe de Tunisie au moins une fois dans leur histoire.

Les trois premiers clubs au classement de la Ligue 1 du football professionnel Tunisienne, à savoir; l’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et l’US Ben Guerdane, ont déjà été éliminés de la course.

Tous les matchs des quarts de finale de la coupe de Tunisie 2021 se déroulent le 02 juin à partir de 15H et vous pouvez les regarder sur les chaines de la télévision tunisienne:

Le match AS Soliman – Club Africain sera diffusé en direct live sur la chaine Watania 1 (Eutelsat).

Le match Club Sportif Sfaxien – Olympique de Béja sera diffusé en direct live sur la chaine Watania 2 (Nilesat).

Le match Union Sportive Monastirienne – ES Zarzis sera diffusé en direct live sur la Watania 2 (Eutelsat)

Le match CO Transports – ES Métlaoui sera diffusé en direct live sur la Watania 1 (Nilesat)

Tekiano