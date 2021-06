DocuMed, 4e édition du 6 au 20 juin 2021 avec des films diffusés en Streaming gratuit

La 4ème édition du Festival DocuMed organisée par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien est prévue du 6 au 20 juin 2021 en ligne. Le public aura l’occasion de découvrir un panorama des films documentaires des deux dernières années avec une diversité des regards des cinémas documentaires provenant des pays du pourtour méditerranéen.

DocuMed 2021 aurait dû se dérouler en salle mais en raison des conditions sanitaires, l’événement cinématopgraphique passe en ligne et s’ouvre à un public plus large puisque tous les films seront accessibles sur internet en Tunisie et dans le monde, gratuitement et sans interruption, pendant 2 semaines.

Si le confinement nous a pour beaucoup isolés depuis plus d’un an, les 26 films qui composent la moisson de Documed 2021 mettent au centre de leurs histoires l’importance du collectif, de la communion et du partage. Nous avons constitué une programmation éclectique avec des films qui reflètent la complexité du monde, souligne Fethi SAIDI

Fondateur et directeur du Festival.

Nous y explorons des sujets tels que la musique et les chants en tant qu’espace d’échanges sociaux, d’expression des sentiments et des idées ; et nous y vivons aussi des thématiques sur les passions de l’art, de la nature et du sport.

Le festival met notamment en avant la résurgence des mémoires collectives, des expériences d’exils forcés ou comme seul espoir, et nous sommes également témoins des situations de déception populaire post-soulèvement face à des crises inextricables et sans fin, précise-t-il. Des thèmes dictés par l’économie numérique mondialisée sont abordés comme le travail précaires des livreurs et des employés de maison.

Les cinéphiles pourront découvrir une sélection de films documentaires récents en provenance de France, Espagne, Italie, Liban, Algérie, Syrie, Palestine, Portugal, Albanie et Tunisie.

Il auront l’occasion de voir le film Tunisien multi-primés “El Medestansi” ou “Le Disqualifié” de Hamza Ouni ainsi que la websérie féministe “Palestiniennes” de la réalisatrice Mariette Auvray, un clin d’oeil au peuple palestinien qui continue de subir les pires injustices.

Liste et synopsis des films qui seront projetés en streaming gratuit dans le cadre de DocuMed 2021 :

Télécharger (PDF, 506KB)

Pour visionner les films de Documed 2021, il faut se rendre sur le site documedtunisie.com, créer un compte unique lors du premier visionnage, qui servira tout le long du Festival puis cliquer sur le film de son choix, et lancer le visionnage du film documentaire en streaming gratuit.

S.B.