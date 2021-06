Trophées Tounsi du monde: Les Tunisiens de l’étranger appelés à participer

La 2ème édition des Trophées Tounsi du monde se tiendra, jeudi 05 aout au parvis du Musée de Carthage. Les tunisiens de l’étranger ont encore jusqu’au 11 juin 2021 pour candidater.

Comme pour la première édition, le rdv 2021 permettra de mettre en lumière la réussite des personnalités tunisiennes à l’étranger particulièrement engagées aux cotés de la Tunisie dans l’un des treize domaines suivants : investissements, santé, patrimoine, femmes, jeunes…

Parmi les nouveautés, les prix « solidarité » et « patriotisme économique » qui honoreront ceux et celles qui se sont particulièrement mobilisés pour la Tunisie et/ou leurs concitoyens dans le contexte difficile des derniers mois.

Pour être éligibles, les postulants doivent justifier d’un parcours professionnel de référence dans leur pays d’accueil et à l’international ; mener régulièrement des actions concrètes de développement, de rayonnement ou solidarité en faveur de la Tunisie…Sans compter : des qualités morales et une éthique irréprochable !

Priorités de relance économique obligent, cette nouvelle édition sera l’occasion, selon l’aveu même des co-organisateurs (Khaled Aouij et Samir Bouzidi), de lancer un appel national à faciliter toutes les bonnes énergies des Tunisiens de l’étranger par l’adoption d’un « Diaspora Act » ; rappelant au passage la loyauté des 1,5 million de Tunisiens de l’étranger qui malgré la COVID-19, constituent plus que jamais la première rentrée de devises en Tunisie et les premiers visiteurs touristiques.

Pour l’immédiat, les Tunisiens de l’étranger éligibles à l’une des 13 catégories en jeu, peuvent directement porter leur candidature on-line avant le 11 juin à minuit (heure tunisienne).

Pour postuler ou parrainer quelqu’un : www.tounsidumonde.com/candidater

Les trophées Tounsi du monde s’inscrivent dans le cadre du projet « Développement des opportunités d’emploi et d’investissement à travers la mobilisation de la diaspora /ProGreS Migration ».

Il est co-financé par l’Union Européenne et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et des PME, en collaboration avec l’Agence de la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) en tant que chef de file.

