Don de la France pour la Tunisie au profit des hôpitaux tunisiens

Dans le cadre d’une opération de solidarité de la France avec la Tunisie face à la pandémie du coronavirus, et en réponse aux besoins exprimés par les autorités sanitaires tunisiennes, la France vient en soutien au peuple tunisien, durement touché par la pandémie de Covid-19.

Comme annoncé le 18 mai par le Président de la République Emmanuel Macron, à l’occasion de son entretien avec le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, jeudi 3 juin 2021, à l’occasion du Haut conseil de coopération franco-tunisien, le Premier ministre Jean Castex remet à son homologue des équipements pour les hôpitaux et le personnel de santé tunisien.

Ce don de la France pour la Tunisie comprend :

· 3 unités de production d’oxygène médical pour les hôpitaux de Sfax, Sidi Bouzid et Tataouine ;

Fabriquées par la PME française NOVAIR ces unités permettront à chacun de ces trois hôpitaux tunisiens d’être autonomes en oxygène médical pendant une quinzaine d’années. Ce sont des installations pérennes qui permettent la production d’oxygène médical à partir de l’oxygène présent dans l’air ambiant, en utilisant un procédé innovant qui fournit une alternative efficace aux livraisons d’oxygène en bouteilles ou sous forme liquide. Chaque unité permet d’alimenter un site hospitalier de 300 lits par un approvisionnement en continu. Le débit de l’installation permet d’alimenter 18 patients Covid intubés au sein d’un service de réanimation (ou 36 patients en réanimation conventionnelle) ou 180 patients sous oxygénothérapie au sein d’un service d’hospitalisation conventionnelle. Ces stations incluent également des dispositifs de remplissage de bouteilles d’oxygène.

A la demande des autorités tunisiennes, ces générateurs seront installés dans trois hôpitaux situés dans les régions centrale et méridionale du pays (Sfax, Sidi Bouzid et Tataouine).

En complément, la France apporte :

· 7 millions de masques de type FFP2 permettant d’assurer les besoins des hôpitaux tunisiens pendant plusieurs mois ;

· 38 400 tests antigéniques, soit environ une semaine de tests au rythme actuel ;

· 18 respirateurs OSIRIS 3 avec leurs consommables qui permettront de renforcer en particulier les capacités des équipes d’urgences tunisiennes.

· Un million de gants

Ce matériel est destiné à répondre à l’urgence mais aussi à renforcer de manière significative et durable les capacités des hôpitaux tunisiens pour soigner les malades et lutter contre la pandémie. Il s’ajoute aux livraisons engagées depuis le printemps 2020 et aux appuis financiers de la France pour aider la Tunisie à lutter contre les conséquences de la crise sanitaire sur son économie.

Le soutien de la France fédère les contributions du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère l’Europe et des Affaires étrangères et de la Fondation CMA CGM. Il s’inscrit en outre dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU).

La France et la Tunisie ont toujours été solidaires l’une de l’autre dans les moments difficiles. Cette solidarité est au cœur de notre partenariat et de l’amitié entre les deux peuples.

Avec communiqué