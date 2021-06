Journée Mondiale de l’Environnement: événement “JNINA Fel M’dina” le 05 juin

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, l’Association Zone Verte Menzah 6 en collaboration avec le Collectif Zéro Déchet Tunisie, organisent un World Café le samedi 5 Juin 2021 intitulé « Jnina Fil Mdina » de 16h à 20h au parcours de santé d’El Menzah 6.

Ce forum associatif regroupera un ensemble d’associations et d’organismes qui œuvrent chaque jour pour la protection de l’environnement. Il sera l’occasion de créer des rencontres conviviales entre citoyens et acteurs de la société civile et de stimuler la réflexion, l’expression et les échanges sur l’environnement urbain, ses problèmes et ses perspectives.

Les objectifs de l’événement “JNINA Fel M’dina” seront essentiellement de :

• Sensibiliser les citoyens sur les objectifs du développement durable à l’échelle de la ville.

• Promouvoir la culture et les valeurs du « Zéro déchet ».

• Susciter la réflexion et le débat sur le rôle quotidien du citoyen et son impact sur l’environnement.

• Faire connaitre les organismes qui œuvrent en faveur d’un environnement sain et durable.

Cette journée comprend un World Café réunissant un ensemble d’associations et d’organismes qui présentent leurs activités, suscitent le débat et la sensibilisation sur les problématiques environnementales dans le pays.

Des Ateliers dédiés aux enfants et aux jeunes : recyclage du papier, poterie, cyclisme, yoga, apprentissage du tri sélectif, etc. sont prévus ainsi qu’une collecte de déchet qui sera organisé par l’entreprise ECOGAD : les participants sont appelés à contribuer activement en apportant leurs déchets triés sur place (bouteilles et emballages plastiques, cartons, papier, craft, pot de yaourt rincés, pack de lait/pack de jus, boites de conserves rincées, piles usagées).

Depuis 1974, la Journée mondiale de l’environnement est célébrée chaque année le 5 juin, engageant les gouvernements, les entreprises et les citoyens à s’attaquer aux problèmes environnementaux urgents. Le thème de la Journée mondiale de l’environnement 2021 est la restauration des écosystèmes, plus d’informations ici https://www.worldenvironmentday.global/fr

Tekiano avec Collectif Zéro Déchet TN