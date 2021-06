La marque italienne TERRANOVA ouvre sa 1ère boutique en Tunisie à Géant Tunis City

La marque de prêt à porter italienne TERRANOVA, dédiée aux femmes, hommes et enfants, ouvre sa première boutique en Tunisie au centre commercial Géant Tunis City.

TERRANOVA est une enseigne d’origine italienne née en 1988. S’appuyant sur un modèle de fast fashion, reposant sur un renouvellement très rapide des collections, TERRANOVA, depuis plus de trente ans, a l’ambition de proposer des collections de qualité aux prix accessibles, à la pointe de la mode et dans tous les styles afin de pouvoir répondre rapidement aux dernières tendances.

TERRANOVA compte déjà plus de 500 magasins dans le monde, répartis dans 37 pays. La marque appartient au puissant groupe italien Teddy, basé à Rimini et fondé par Vittorio Taddei, qui propose également quatre autres enseignes à part TERRANOVA.

Revendiquant ses origines italiennes pour sa joie de vivre, ses couleurs et sa quête de la beauté, TERRANOVA insuffle quotidiennement cette même passion dans ses collections. Comment ?

« Nous aimons proposer des produits de qualité qui plaisent aux jeunes, qui sont faciles à porter tout en restant tendance. Nos vêtements sont confectionnés avec un grand souci du détail et dans une large gamme de couleurs. Nous offrons variété et richesse dans nos collections, tout en gardant un prix très abordable qui permet d’obtenir l’un des meilleurs rapport qualité/prix sur le marché.» précise Omar Belhajali.

Un autre détail et non des moindres : la marque TERRANOVA crée 14 collections par an, permettant à ses clients de toujours trouver des nouveautés à chacun de leur passage.

« TERRANOVA est une marque généreuse et nous souhaitons impliquer les jeunes dans notre succès planétaire. Notre plan de développement en Tunisie va sous-entendre des embauches d’environ quarante personnes par magasin qui seront formées et intégrées rapidement à nos équipes qui sont toutes animées par un très fort sentiment d’appartenance, le désir de créer quelque chose de grand et un enthousiasme sans limite pour rendre nos clients heureux. » concluait Omar Belhajali.

L’inauguration de magasin Terranova à Tunis s’est fait jeudi 03 juin 2021. Malgré la situation économique difficile, à court terme, TERRANOVA a le projet d’ouvrir cinq autres magasins d’ici fin 2022 (deux à Tunis, un à Béja, un à Gabès et un à Bizerte). En moyen terme, l’enseigne souhaiterait ouvrir vingt magasins de plus d’ici fin 2025.

Tekiano avec communiqué