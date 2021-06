Ouvrage “Mémoire de basketteur”, 100 ans de basket en Tunisie de Raouf Menjour

Un livre intitulé: “Mémoire d’un basketteur” qui relate cent ans d’histoire du basket-ball en Tunisie rédigé par feu Raouf Menjour, est publié par les éditions “leaders”.

La famille de Raouf Manjour l’ancien président de la Fédération tunisienne de basket-ball et membre des instances africaine et internationale de la discipline a décidé de publier cet ouvrage référence qui retrace, en 167 pages illustrées par des clichés et autres documents inédits, le parcours des champions du basket tunisien des années durant, ce qui en fait une référence à même d’enrichir la bibliothèque sportive nationale.

Comment le basket-ball, alors nouveau sport créé en Amérique du nord en 1891, a été rapidement introduit en Tunisie dès 1919 ? Quelles ont été les premières associations à le pratiquer ? Puis, comment ce sport s’est-il développé après l’indépendance et vu naître de grands champions ?

Toutes ces questions, et bien d’autres, trouvent leurs réponses dans l’excellent ouvrage que nous lègue feu Raouf Menjour (1940 – 2020). Cet ancien joueur, arbitre, dirigeant national, arabe, africain et international restitue avec force détails et superbes photos, une véritable saga tunisienne. Avant de nous quitter en novembre dernier, Raouf Menjour avait studieusement élaboré cet excellent ouvrage.

L’auteur du livre, Raouf Manjour, qui était également président de l’Etoile sportive de Radès fut aussi vice-président de la commission technique de la FIBA.